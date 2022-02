Zaniolo-Juventus, agente allo scoperto: annuncio ufficiale

L’agente di Zaniolo, obiettivo di calciomercato della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’attaccante della Roma

Zaniolo-Juventus, un matrimonio che si realizzerà o finirà ancora prima di cominciare? Il tempo al momento giusto darà un risposta definitiva, fino ad allora bisognerà attendere. I dubbi accesi riguardo la permanenza a Trigoria del gioiello, però, non tengono tranquilli i tifosi giallorossi e parallelamente infiammano gli animi di quelli bianconeri.

Le parole di Tiago Pinto, come un fulmine a ciel sereno, hanno allarmato i supporters capitolini. Il General Manager portoghese, nella conferenza stampa avvenuta subito la chiusura del calciomercato di gennaio, aveva dichiarato: “Nessuno può garantire il rinnovo di Zaniolo, neanche lui”. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, dalle parti di Trigoria non c’è fretta. I Friedkin, infatti, non considerano il prolungamento dell’attaccante (in scadenza giugno 2024), al pari degli altri in bilico, una priorità ad oggi e sono disposti a rimandare più in là ogni discorso. È vero che l’ex Inter è una pedina fondamentale nello scacchiere di Jose Mourinho, ma il club e lo Special One vogliono prendersi un ulteriore tempo di riflessione visti i numerosi risultati deludenti. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, potrebbe sferrare l’affondo decisivo in caso di mancato accordo, soprattutto se dovesse andare via Dybala.

Calciomercato Juventus, obiettivo Zaniolo: parla l’agente

A fare maggiore chiarezza sul futuro di Zaniolo ci ha pensato direttamente il suo agente Claudio Vigorelli. “A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò – esordisce Vigorelli al ‘Corriere dello Sport’ -, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa. Nicolò è totalmente concentrato sul finire al meglio il campionato in corso e le gare di Conference League. Da parte sua massimo impegno e determinazione“.

Il procuratore si è anche soffermato su “i prossimi impegni con la maglia della Nazionale guidata da Roberto Mancini, che a breve ha l’importantissimo obiettivo di raggiungere i Mondiali in Qatar. Dunque tutti i riferimenti ad un eventuale trattativa in corso per il rinnovo sono prematuri e infondati“.