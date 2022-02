Calciomercato Inter e Juve, addio Conte | Decisione presa

Arrivano buone notizie per le big di Serie A dall’Inghilterra. C’è infatti un calciatore in scadenza di contratto pronto ad intraprendere una nuova avventura lontano dalla patria

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto sta già infiammando le ultime settimane, e continuerà a farlo nelle prossime. Sono infatti diversi i big che senza un rinnovo andranno via a costo zero, divenendo nella maggior parte dei casi, ottime chance low cost da sfruttare. In questo senso non si tirano indietro i top club di Serie A, con Inter e Juventus sempre particolarmente attente a ciò che accade sul mercato dei futuri svincolati, come dimostrato anche nel recente passato.

In particolare in Premier League c’è un calciatore in scadenza 2022 che potrebbe tornare utile a molte, e che va a caccia di una nuova avventura. Si tratta di Jesse Lingard, classe 1992 del Manchester United, che sta vedendo il campo col contagocce. Il trequartista inglese tra tutte le competizione ha raccolto 16 presenze e due reti ma con un totale di appena 291 minuti giocati. Già nel corso della finestra invernale di trasferimenti un suo addio sembrava all’ordine del giorno ma alla fine è rimasto agli ordini di Rangnick fino al termine del contratto. Poi sceglierà la sua prossima strada.

Calciomercato, ‘assist’ per Juventus e Inter: Lingard vuole trasferirsi all’estero

Ormai Lingard sembra destinato a salutare a parametro zero il Manchester United dopo aver peraltro giocato in prestito sei mesi lo scorso anno al West Ham che ne hanno rilanciato le quotazioni. L’inglese infatti, rassicurato da Solskjaer era tornato ai ‘Red Devils’ per essere una risorsa importante, ma alla fine non è stato così. Per ciò che concerne il suo futuro, secondo quanto sottolineato da ‘Express.co’, l’attaccante del Manchester United potrebbe snobbare una mossa da parte del Tottenham di Antonio Conte alla fine della stagione poiché apparentemente preferirebbe trasferirsi all’estero. Il nazionale inglese sembra destinato a lasciare l’Old Trafford ma salutando anche la Premier League.

Indizio questo importante sulla volontà del ragazzo, che in Serie A era stato accostato in tempi neanche troppo lontani all’Inter e soprattutto alla Juventus. Una scelta quella dell’inglese di lasciare la patria che potrebbe riaccendere eventuali radar.