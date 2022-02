La nuova Juventus di Massimiliano Allegri sta prendendo forma dopo l’arrivo di Zakaria e Vlahovic, ma per l’estate ci sarà da sciogliere un altro nodo. Intanto dalla Spagna spunta un’ombra

Massimiliano Allegri è a caccia della nuova quadra per la sua Juventus dopo gli innesti importanti arrivati nel mercato di gennaio. I bianconeri hanno inserito in organico calciatori di alto livello come Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic, benzina nuova nel serbatoio per cambiare passo ed entrare di prepotenza tra le prime quattro in classifica. La qualificazione alla prossima Champions League è infatti l’obiettivo minimo per la truppa di Allegri che è ora anche tra le favoritissime per il quarto posto.

Al termine della stagione andrà poi sciolto il nodo Federico Chiesa, calciatore su cui la Juve ha investito e puntato molto, ma che al momento è ai box per un brutto infortunio che lo costringe ai box fino al termine dell’attuale annata calcistica. Intanto Allegri prova a far quadrare i conti con Vlahovic e soci, ma al rientro dell’esterno italiano anche per lui dovrà essere ritagliato lo spazio giusto.

Calciomercato Juventus, al Barcellona serve un esterno: Chiesa idea complicatissima

Ad inizio stagione però Chiesa non è sembrato sempre centralissimo nelle idee tattiche di Allegri, almeno rispetto all’annata con Pirlo in panchina. L’infortunio è un’altra incognita importante e in queste insenature potrebbe volersi inserire il nuovo Barcellona di Xavi, che in questo inverno ha iniziato forti manovre di restyling. Nella fattispecie in estate i blaugrana perderanno un esterno importante come Ousmane Dembele a costo zero. Il francese peraltro, secondo quanto rimbalza da tempo dalla Spagna, avrebbe un possibile accordo per trasferirsi proprio alla stessa Juventus a scadenza.

Un altro tassello che potrebbe porre dubbi sul destino di Chiesa, col Barça che riflette sulla situazione complessiva. Già l’esterno italiano non sembrava proprio il preferito di Allegri, pur essendo fondamentale, poi ora con Vlahovic sta provando a trovare un altro tipo di quadra e se dovesse trovare la formula giusta da qui alla fine poi l’ex viola rischia di diventare un ‘problema’ da collocare al suo rientro. Problemi che però la Juventus non ha alcuna intenzione di porsi: la società bianconera crede fortemente in Chiesa e lo blinda, anche in virtù di eventuali richieste per l’addio che non sarebbero inferiori ai 70/80 milioni di euro.