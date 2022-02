Inter-Liverpool da incubo | Social impietosi: “Vai in pensione, mediocre”

Inter-Liverpool da incubo per due giocatori nerazzurri: i tifosi impietosi sui social

Il Liverpool di Klopp passa sul campo dell’Inter e ipoteca i quarti di finale di Champions League. Non basta una buona prestazione per almeno 70 minuti da parte dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

A decidere il match sono Firmino e Salah. Il brasiliano ha sbloccato il risultato su calcio d’angolo con un bel colpo di testa angolato. Handanovic, però, non è esente da colpe e avrebbe sicuramente potuto fare meglio. Ancora a secco anche Lautaro Martinez, sostituito nella ripresa da Sanchez, come ormai da prassi per Inzaghi. Sono loro tra i peggiori in casa nerazzurra. E i social sono impietosi: i tifosi non perdonano i due big al termine del match di San Siro.

Inter-Liverpool, Handanovic e Lautaro Martinez nel mirino dei tifosi

Di seguito alcuni dei tweet più significati raccolti da Calciomercato.it.

ricordatevi che per molti lautaro è più forte di dybalAHAHAHAHAHAAHAH — sara🍫 parte da zero (@sarasemprecosi) February 16, 2022

Continuiamo a giocare con un ex portiere. E questi sono i risultati.#InterLiverpool #Handanovic — The Stig (@bafius11) February 16, 2022

Ribadisco, handanovic vai in pensione — L’interista Medio (@LinteristaMedi1) February 16, 2022

Lautaro Martinez si conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, un giocatore mediocre (a tratti scarso). — Caterina (@caterinapullia) February 16, 2022

handanovic una volta è stato chiamato in causa in questa partita, abbiamo preso gol, non vedo l’ora sia giugno — sisalvichipuo ;/ (@sisalvichipuoo) February 16, 2022

Stiamo costruendo tantissimo ,ma manca il finalizzatore giusto in area di rigore.

E abbiamo capito chiaramente che #Lautaro non lo è. #InterLiverpool — Lucya (@Lucyaglam) February 16, 2022