Calciomercato Juventus, Zaniolo il ‘regalo’ Champions: il piano bianconero

Calciomercato Juventus, Zaniolo sempre più nei pensieri del club piemontese: è lui il colpo scelto per la prossima stagione, i dettagli

La Juventus ha aperto il fronte di mercato a gennaio con gli importanti acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, ma è solo l’inizio. Bianconeri che vogliono proseguire in un’ottica di cospicuo rafforzamento in estate e hanno un nome ben preciso nel mirino.

E’ quello di Nicolò Zaniolo, il talento classe 1999 della Roma, che sta riemergendo dopo un anno e mezzo estremamente difficile e segnato dai due gravi infortuni alle ginocchia. Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus sta monitorando la situazione relativa al rinnovo di Zaniolo, al momento piuttosto ferma. I giallorossi non considerano il prolungamento dell’accordo in scadenza 2024 una priorità e pur volendo puntare sul giocatore sembrano disposti ad ascoltare offerte, se queste dovessero essere soddisfacenti, intorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Zaniolo e la ‘carta’ McKennie

‘Tuttosport’ conferma il forte interessamento della Juventus, che ritiene di avere motivi di ottimismo. Nel caso in cui il piazzamento nella prossima edizione della Champions League dovesse essere raggiunto, si partirebbe all’assalto, il prima possibile per evitare qualsiasi tipo di concorrenza in estate. Del resto, Zaniolo ha numerose pretendenti. La carta per il successo dell’operazione potrebbe essere Weston McKennie. Il texano, per finanziare il colpo, potrebbe essere ceduto in Premier League, dove non gli mancano degli estimatori, ma potrebbe anche essere utilizzato come moneta di scambio proprio con la Roma, dove il suo profilo interessa molto.