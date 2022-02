Donnarumma, altra stoccata al Milan: “Ecco perché ho scelto il Psg”

Gianluigi Donnarumma torna nuovamente a parlare della sua scelta di trasferirsi al Psg e rivela i consigli di Buffon

Poche ore e il Psg scenderà in campo nella super sfida Champions contro il Real Madrid. Uno dei match più attesi degli ottavi, una sorta di finale anticipata che sta catalizzando l’attenzione.

Curiosità sulle scelte di Pochettino, soprattutto quelle relative al portiere: il tecnico argentino non ha rivelato chi tra Donnarumma e Navas sarà titolare al Parco dei Principi. Finora l’allenatore ha deciso di non scegliere, alternando in maniera quasi scientifica i due portieri. Una situazione che ha fatto particolarmente discutere, come discutere hanno fatto le recenti dichiarazioni di Donnarumma sull’addio al Milan.

Quel racconto sulla telefonata con la quale gli veniva annunciato l’acquisto di Maignan non è passata inosservato, soprattutto tra i tifosi rossoneri. Ora arrivano altre parole che possono essere interpretate come una piccola nuova frecciata al Milan.

Milan, Donnarumma: “Il Psg aveva grande fiducia in me”

L’attuale estremo difensore della squadra di Pochettino racconta: “Il Psg mi seguiva da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante”. Donnarumma quindi aggiunge: “Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me. Ho scelto il Psg perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni: queste cose hanno fatto sì che il Psg diventasse parte del mio destino”.

Una scelta che gli ha consentito di allenarsi con Mbappe, Messi e Neymar: “Ora mi sono abituato e faccio il possibile per rendergli più difficile fargli gol”. Infine, un retroscena su Buffon: Quando era ancora a Parigi mi ha parlato del club, me ne ha sempre parlato molto bene: della società, della sua storia, della città. Questo ha reso ancora più facile la scelta”. Non lo è, invece, quella di Pochettino che continua ad alternare l’estremo difensore italiano e Keylor Navas.