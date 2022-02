Donnarumma, la verità sull’addio al Milan: “Colpa mia? Ecco com’è andata”

Gianluigi Donnarumma torna sull’addio al Milan e racconta la sua versione dei fatti, ecco come si è consumata la separazione dai rossoneri

L’estate di Gianluigi Donnarumma è stata piuttosto particolare. Protagonista a Euro 2020 con la Nazionale, campione d’Europa e votato miglior giocatore del torneo, nel corso della manifestazione ha detto addio al Milan a parametro zero. Per poi unirsi al Psg con un contratto milionario.

In Francia, le cose non sono comunque state facili da subito. La concorrenza con Keylor Navas ha pesato ed è arrivata anche qualche critica, ma adesso va tutto bene, come racconta il portiere in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. “La squadra mi ha accolto subito bene dall’inizio – spiega – Mi sono ambientato alla grande, non è stato facile all’inizio ma adesso qui mi sento a casa. La concorrenza con Keylor Navas? Con lui non ho problemi, non so cosa ne pensi lui ma a me sta bene. Sapevo sarebbe stato così venendo qui, ma voglio dare sempre il massimo per il Psg”.

Donnarumma, il retroscena: “Al Milan è finito tutto con una telefonata”

Impossibile non tornare poi sull’addio al Milan. Donnarumma non ci sta a prendersi tutte le responsabilità della separazione e racconta la sua verità. “Al Milan sono cresciuto come uomo e come giocatore, separarsene non è stato facile dopo tanti anni – dichiara – Non posso che ringraziare il club, anche i tifosi mi hanno sempre trattato bene. Ma si sa come sono andate le cose. Danno tutti la colpa a me, ma non guardano cosa è successo dall’altra parte. Il Milan nell’ultima telefonata mi ha comunicato che avevano preso un altro portiere, è finita così. Il Psg? Ho sempre saputo che fosse nel mio destino, mi hanno fatto capire di volermi da subito e anche adesso Leonardo e il presidente Al Khelaifi mi fanno sentire la loro vicinanza. Da tifoso, continuo a seguire il Milan e sento spesso il mister e i compagni, gli auguro il meglio. Maignan sta facendo un grandissimo campionato, gli faccio i complimenti”.