Inter-Liverpool, Klopp: "Loro top club, ecco chi mi piace oltre a Barella"

Inter-Liverpool è sempre più vicina. Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League

Questione di tradizione, di tifo, di calcio puro, ma anche solo e semplicemente – ma neanche tanto – di Champions League.

Inter e Liverpool sono pronte a darsi battaglia e la certezza e che tatticamente e tecnicamente sarà una partita imperdibile. Vi abbiamo riportato le parole di Simone Inzaghi, ma poco fa ha parlato anche Jurgen Klopp in conferenza stampa, presentando il big match. Il tecnico inizia aggiornando sulle condizioni di Jordan Henderson: “Sta benissimo, è già tornato la scorsa settimana e non c’è nessun problema.

L’allenatore non fa mancare elogi ai suoi avversari: “Giochiamo contro l’Inter che è un top, top, top club. Li ho visti giocare molto l’anno scorso. Sono la squadra più forte in Italia: hanno tanta qualità, sono organizzati. Questa è la Champions: giochiamo contro una squadra eccezionale. Vincere sarà difficile”

Klopp non si sbilancia sui dubbi di formazione: “Non conta chi gioca ma come giochiamo. Poter utilizzare i cinque cambi è una grande risorsa, dobbiamo avere freschezza. Avere tutti a disposizione è fantastico, dobbiamo imparare a gestire tutti i giocatori”. Il tecnico continua la sua disamina: “Sarà una gara difficile quella di domani, giocare in trasferta la prima gara in teoria è un vantaggio ma non si sa mai. Dipende da come si mette il risultato. Possiamo contare su Anfield, ma non dipendiamo solo da quello”.

Inter-Liverpool, Klopp elogia Barella e Perisic

Klopp fa il punto anche sui suoi calciatori preferiti tra i nerazzurri: “Chi ti piace dell’Inter oltre a Barella? Perisic mi piace, abbiamo lavorato insieme in Germania, perdendo anche una finale. Non ci siamo visti più, ma mi piace molto, come anche Dzeko. Barella non giocherà, e per noi non è una cattiva notizia, mi piace molto. Ha tutte le caratteristiche di un fuoriclasse, ma al suo posto ci sarà Vidal e non mi sembra mica male. Non so se sia un vantaggio per noi. Non è importante chi gioca – conclude Klopp – ma come giochiamo noi. È una di quelle gare che se non fossi il tecnico del Liverpool la guarderei in televisione”.