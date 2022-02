Alla vigilia degli ottavi di finale di Champions League Inter-Liverpool la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Dopo una qualificazione centrata con un turno d’anticipo e un girone chiuso al secondo posto, l’Inter torna a disputare una gara di Champions League. La sorte (dopo un sorteggio rifatto per errore) ha regalato ai nerazzurri il Liverpool di Klopp, sempre vittorioso nelle sei gare disputate fino a qui in Europa.

Calciomercato.it seguirà per voi la conferenza stampa di Simone Inzaghi, che parlerà alla vigilia della sfida contro i ‘Reds’. L’Inter non parte certamente come favorita, ma è pronta a stupire e sorprendere. Insieme al tecnico parlerà Hakan Calhanoglu.

DISTANZA CON LE INGLESI – “Penso siano squadre molto forti, hanno vinto tutte il loro girone, a parte il Chelsea. Penso che il Liverpool sia una delle più forti in Europa. Sono contento che la nostra società, i tifosi e i ragazzi possano però giocare gare del genere contro avversari così. Sarà molto difficile ma cercheremo di giocarcela con le nostre armi”.

LIVERPOOL – “Penso siano favoriti, le gare vanno sempre giocate. Noi sappiamo di dover scendere in campo proponendo il nostro gioco. Voglio i ragazzi con la mente libera, sappiamo che in queste gare la determinazione farà la differenza. I ragazzi lo hanno dimostrato che ne hanno da vendere”.

DIMENSIONE EUROPEA – “Penso che la fiducia per il match di domani arriva dai segnali che mi da la squadra. Nel primo tempo contro il Napoli abbiamo fatto una gara normale, abbiamo preso un rigore presto e siamo rimasti in partita, giocando con grande spirito nella ripresa. Proprio il secondo tempo mi da fiducia per la gara di domani. Rispettiamo il Liverpool, ma non partiamo battuti”.

BALLOTTAGGIO IN ATTACCO – “Tutti hanno le stesse possibilità di giocare. Abbiamo giocato gare intense e fisiche. Due giocheranno e uno entrerà a gara in corso. Prenderò la decisione dopo l’allenamento di oggi e di domani, ma ho la fortuna di avere giocatori maturi in rosa. Cerco sempre di farli ruotare”.

BOLOGNA – “Per il recupero penso che vada accettato. Anche negli anni precedenti l’ho accettato. Con la Lazio ho avuto tante partite che ci siamo trascinati a lungo. Ci penseremo a tempo debito, sarà una gara molto importante, ma ora abbiamo altre priorità”.

OTTAVI – “Il primo step era arrivare qui dopo tanto tempo. Abbiamo di fronte un top club, ma le gare iniziano tutte 0-0. Ce la giocheremo con le nostre armi e le nostre soluzioni. Non potremo lasciare il particolare perché è decisivo”.

PUNTI PERSI – “Sapevamo che affrontavamo un percorso complesso con Milan e Napoli, sono molto soddisfatto di quelle che sono state le prestazioni. Abbiamo fatto un grandissimo derby per 70 minuti e a Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Non sono soddisfatto di quanto raccolto, ma di quanto espresso sì. Credo che il campionato sarà aperto fino alla fine e si giocherà all’ultima giornata”.

LIVERPOOL-MILAN – “Abbiamo visto quelle gare e soprattutto abbiamo visto le più recenti. Hanno una rosa lunga e grandi giocatori oltre ad un grandissimo allenatore. Bisogna essere bravi in ogni momento, sia quando avremo la palla noi che quando l’avranno loro. I due terzini hanno piedi raffinati e possono creare problemi in ogni parte del campo”.