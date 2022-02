CMIT TV | Dubbi su Vlahovic: “La Juventus lo ha preso troppo presto”

Dusan Vlahovic è stato il colpo di mercato di gennaio ma c’è chi avanza qualche dubbio sulla scelta fatta dalla Juventus

Dusan Vlahovic è stato senza ombra di dubbio il colpo più importante per la Serie A a gennaio. L’attaccante serbo ha subito ripagato la Juventus con due gol tra campionato e coppa Italia, eppure non tutti sono convinti che l’operazione sia stata giusta come tempi.

Intervenuto alla CMIT TV Alessio Di Francesco ha parlato così dell’ex Fiorentina: “Su Vlahovic si è voluta costruire quest’aura di campione, fuoriclasse. Lasciamolo crescere. I guai arrivano quando capita – e succede a tutti – di non segnare più ed allora capisci se è un campione. E’ un ottimo prospetto, ha tutte le basi per poter essere un campione, ma ora è chiamato alla prova. Il test di consacrazione probabilmente per lui arriva troppo presto”.

PREZZO – “Se pensi che era praticamente in scadenza, lo hai pagato troppo, però se hai creduto nel giocatore sono operazioni che si fanno. La Juve ha pescato molto dalla Fiorentina negli ultimi anni ma nessuno – nemmeno Chiesa – ha confermato in pieno le aspettative. Vlahovic secondo me è stato preso troppo presto dalla Juve e non c’è il terreno fertile per farlo crescere”.

Di Francesco alla CMIT TV su Zaniolo e Ronaldo

Di Francesco si è poi soffermato sul momento della Roma, partendo da Zaniolo: “Il giocatore ha una voglia in corpo che lo porta a sbagliare, non riesce a gestirsi. Si scontra con una serie di situazioni che non sono neanche colpa sua, un certo nervosismo. La Roma è il porto degli alibi. Si cercano motivazioni in giro per non dire una cosa chiara: la Roma gioca male, non segna, ultimamente fa ridere in difesa, ci sono problematiche di campo. Poi ci sono tematiche nello spogliatoio e poi societarie. E’ un giocatore che piaceva ad un sacco di squadre, ora vediamo a chi interessa dopo un doppio infortunio. Poi ha questo carattere, anche alla Juventus faticherebbero, ma d’altronde è ancora un ragazzo. Mi auguro che torni ai livelli pre-infortuni ma non credo che la Roma lo possa aiutare in questo percorso. E’ un squadra in difficoltà”.

RONALDO ROMA – Sulle voci provenienti dall’Inghilterra su un possibile futuro alla Roma di Ronaldo, il giudizio è netto: “Sarebbe un errore prenderlo. Si aggiungerebbero illusioni. Le scosse servono, ma questa Roma non può raggiungere certi risultati. L’effetto Mourinho è durato qualche partita, ora non sembra una squadra allenata da Mourinho. Peggio di Fonseca”.