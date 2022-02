Cristiano Ronaldo torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a giocare in Serie A. Dall’Inghilterra ecco la squadra interessata al giocatore portoghese

Cristiano Ronaldo ha compiuto da poco 37 anni ma la voglia di vincere continua ad essere tantissima. Il portoghese ha lasciato la Juventus, in cui le cose non sono andate per nulla bene, cercando fortuna a Manchester.

La situazione, però, non è per nulla cambiata per il campione classe 1985: Cristiano Ronaldo è ancora in corsa in Champions League. Giocherà gli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid ma in campionato, l’obiettivo del titolo è davvero lontano. Stasera il Manchester United scenderà in campo contro il Brighton e in caso di successo si porterà a ben 20 punti di distacco dalla vetta, occupata dai cugini del City, salendo al quarto posto, davanti al West Ham.

Una stagione, dunque, alquanto complicata per Cristiano Ronaldo, che a livello personale non sta comunque facendo male: i gol in 27 partite disputate sono 14, sei di questi in Champions League, in 5 partite.

Dall’Inghilterra continuano a riportare dei mal di pancia del portoghese pronto a dire addio al Manchester United al termine della stagione. Un addio che diventerebbe praticamente certo, in caso di mancata qualificazione alla competizione europea più importante.

Calciomercato, è sfida a tre per Cristiano Ronaldo

Come riporta The Sun Sport, Ronaldo non avrebbe alcuna intenzione di vivere gli ultimi anni della sua carriera con una squadra da metà classifica. Ecco che lo stesso portale riporta l’interesse di ben tre squadre.

Il Sun conferma la possibilità Psg. Un’idea, quella francese, che potrebbe diventare concreta, con l’addio di Mbappe, destinato a trasferirsi al Real Madrid, a parametro zero. Il portoghese sbarcherebbe in una squadra competitiva, realizzando il sogno di molti appassionati di calcio che da anni sperano di vederlo giocare insieme a Lionel Messi. Un sogno che potrebbe diventare realtà. Ma attenzione al Bayern Monaco, che potrebbe decidere di puntare su Ronaldo con l’addio di Lewandowski. La permanenza del polacco, infatti, non è per nulla certa.

La pista italiana, un po’, a sorpresa è quella che porterebbe Cristiano Ronaldo, nella Capitale. A spingere per un trasferimento a Roma sarebbe il connazionale Jose Mourinho.