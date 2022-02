Juventus e Roma, il Napoli fa sul serio | Pronto un triennale

Il Napoli tenta il sorpasso a Juventus e Roma per il colpo a zero: il club azzurro avrebbe pronto un contratto triennale

In un mercato dove è sempre più difficile fare spese pazze (salvo rari casi) e dove bisogna essere bravi a cercare le giuste occasioni, ecco che i profili a costo zero diventano assai allettanti. E tra i nomi nel panorama europeo che si libereranno a fine stagione, c’è anche quello di Jason Denayer, centrale della nazionale belga e del Lione.

Il contratto del difensore scadrà a fine stagione e il classe 1995 ha deciso di porre fine alla propria esperienza con il club francese. Per questo Denayer, punto fermo della difesa dei transalpini (ma ai box da metà dicembre per un infortunio alla caviglia), rappresenta una ghiotta occasione, anche per le squadre italiane. Roma e Juventus sono a caccia di rinforzi in difesa e sono molto interessate a lui, ma attenzione anche al Napoli, che già lo aveva seguito con grande attenzione nelle passate sessioni di mercato.

Calciomercato Napoli, pronto un triennale per Denayer

Stando infatti a quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il club partenopeo avrebbe già messo sul piatto un contratto triennale per il giocatore, cercando di anticipare così la concorrenza di giallorossi e bianconeri e non solo. Denayer infatti, come riferiscono i francesi di ‘Le 10 Sport’, piace anche a Newcastle, Barcellona e Real Madrid. I ‘Blancos’ in particolare starebbero pensando ad un colpo a zero come quello che ha portato Alaba nella capitale spagnola la scorsa estate.

La società spagnola sta infatti cercando un nuovo difensore centrale per avere una valida alternativa oltre a Nacho ai titolari Alaba e Militao e avrebbe individuato nel belga l’uomo giusto da regalare a Carlo Ancelotti. Un affare a basso costo che però potrebbe rischiare di sfumare vista la concorrenza. E pare che, proprio con questa offerta già presente sul tavolo, il Napoli abbia scalato posizioni e sia ora in pole position nella corsa all’ex giocatore di Manchester City e Galatasaray. Una corsa che potrebbe scaldarsi notevolmente nelle prossime settimane, considerando il gran numero di squadre interessate al difensore di origini congolesi.