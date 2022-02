Colpo a zero in difesa | La Roma insidia Allegri e Cherubini

Il mercato dei parametri zero rischia di essere infuocato in estate: per il colpo in difesa la Roma prova ad anticipare Juve e Napoli

Il mercato di gennaio ha riservato grandi sorprese, con Gosens passato all’Inter e Vlahovic arrivato a Torino: in estate la Serie A potrebbe accendersi per i parametro zero.

Sono diversi i giocatori di alto profilo che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La partita per aggiudicarsi i migliori rinforzi a costo zero sarà apertissima e per riuscire ad aggiudicarsi le occasioni più ghiotte bisognerà muoversi in anticipo. Un maestro in questo senso è Beppe Marotta, che potrebbe essere tra i protagonisti anche questa estate, ma attenzione anche all’accoppiata Allegri–Cherubini. Uno dei possibili obiettivi della Juventus, però, potrebbe arrivare in Serie A ma con un altra maglia: è la Roma a muoversi in anticipo.

Calciomercato Juventus, insidia per Denayer | La Roma gioca d’anticipo

Uno dei reparti che in futuro meriteranno le maggiori attenzioni da parte della società bianconera è la difesa: l’età di Chiellini e Bonucci è un fattore da tenere a mente e servirà un ricambio generazionale. Non è da escludere che la Juventus si possa muovere per una delle principali occasioni a livello europeo: Jason Denayer, infatti, è in scadenza di contratto con l’Olympique Lione ed il rinnovo non sembra essere nei piani. A 26 anni il centrale belga è nel pieno della maturità e potrebbe rappresentare un grande rinforzo per molte squadre: in Italia, oltre ai bianconeri, anche il Napoli sarebbe sulle sue tracce.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘asromalive.it’, poi, Denayer sarebbe un obiettivo sensibile anche per la Roma. Il nazionale belga potrebbe essere un ottimo innesto da consegnare a José Mourinho e Tiago Pinto starebbe già lavorando per portarlo nella Capitale. Insomma, la sfida dei giallorossi a Juventus e Napoli è lanciata. La corsa per arrivare a Denayer sarà serrata e potrebbe concludersi a Roma.