Calciomercato Inter, in difesa occhi sull’Atalanta | Scambio in vista con Gasp

L’Inter continua il casting per un nuovo difensore in vista del prossimo anno. Le piste portano anche a Bergamo

Nonostante una leggera flessione dal punto di vista dei risultati, sia in ambito italiano che europeo, il progetto Atalanta continua a riscuotere grande successo. Contenendo la vendita dei pezzi pregiati al massimo di due a stagione (Romero e Gosens quest’anno), pronti per essere sostituiti da nuovi talenti tutti da scoprire, la Dea è sempre lì a lottare tra le prime quattro posizioni di classifica.

Non è un caso, quindi, che i suoi giocatori finiscano per fare gola alle big d’Europa e del nostro campionato, come per l’Inter, chiamata adesso a sbrogliare una matassa in difesa. Con un rendimento non positivo da parte di de Vrij nelle ultime uscite e il suo contratto in scadenza nel giugno 2023, è possibile che la società nerazzurra decida di interrompere il rapporto con dodici mesi di anticipo, senza creare nessun tipo di minusvalenza dopo aver acquistato il giocatore a parametro zero dalla Lazio.

Inter, l’alternativa a Bremer è albanese

Per sostituire l’olandese il primo nome sulla lista è quello di Bremer, che ha recentemente anche rinnovato con il Torino. Una mossa, quella di Cairo, che potrebbe essere il preambolo a una cessione estiva, operata con maggior potenza contrattuale da parte dei granata. L’alternativa, nel caso in cui il presidente del Toro dovesse alzare di troppo la richiesta, porta proprio in direzione Bergamo, a Djimsiti. Il difensore albanese, insieme a Palomino, Toloi e Demiral, ha imparato a giocare a tre con Gasperini e sta interpretando al meglio il proprio ruolo non solo da quest’anno.

Oramai perno anche della sua nazionale, dal ritorno a Bergamo, dopo il prestito ad Avellino e a Benevento, si è caricato la retroguardia orobica sulle spalle e prossimo ai 30 anni potrebbe iniziare a ragionare di compiere quel salto in avanti che l’ex compagno Gosens ha fatto lo scorso mese. I rapporti con l’Atalanta sono ottimi proprio grazie all’affare che si è concretizzato sulla fascia sinistra e l’occasione potrebbe essere ottima anche per trovare un accordo che spinga Andrea Pinamonti verso la corte di Gasperini.

Inter-Atalanta, si pensa allo scambio

L’infortunio di Zapata e la cessione di Piccoli hanno denotato una coperta molto corta in casa Atalanta per quanto riguarda l’attacco, con il solo Muriel rimasto a guidare l’offensiva della Dea. Il classe ’99 dell’Inter potrebbe quindi rappresentare un ringiovanimento necessario per Gasperini, che spera di poter reintegrare al meglio anche Piccoli dopo il secondo prestito in Liguria, stavolta sponda Genova.

Reduce dal gol che è valso il pareggio all’Empoli contro il Cagliari, l’attaccante nerazzurro si sta riprendendo dall’infortunio dello scorso autunno, con 9 reti segnate in 22 presenze: risultato che gli ha permesso di battere il suo precedente record di 5 reti, segnate con il Frosinone nella stagione 2018/19 e con il Genoa un anno dopo. Con la Dea potrebbe mettersi immediatamente dietro le gerarchie che vedono Zapata in prima posizione, con il colombiano che, però, già in estate sembrava pronto a lasciare Bergamo: dovesse accadere, ecco quindi che Gasperini potrebbe agevolare uno scambio che farebbe contenti tutti.