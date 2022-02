Milan, colpo di scena Ibrahimovic: “Rinnovo triennale”

Zlatan Ibrahimovic è tornato ai box per qualche problema fisico e il rientro è incerto, ma c’è chi spinge per il rinnovo

Il Milan vola in testa alla classifica, anche se con un asterisco a ‘disturbare’ in quanto l’Inter deve ancora recuperare la partita di Bologna, con tanto di battaglia legale annessa. Restando sul campo, però, la squadra di Pioli ha chiuso una settimana praticamente perfetta con tre vittorie su tre. Prima il derby rimontano in una manciata di minuti, poi il 4-0 nettissimo sulla Lazio in Coppa Italia e infine i tre punti faticosi con la Sampdoria.

Sette gol di cui quattro con la firma di Olivier Giroud, che non ha fatto sentire il peso dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che pure in questa stagione si è fermato spesso. Lo svedese ha ormai sforato da qualche mese il tetto dei 40 anni, gli acciacchi sono più che naturali. A un giocatore del genere, in grado ancora di fare la differenza, per il momento si perdona anche questo. Ma gli interrogativi sul futuro sono naturali, soprattutto in ottica ingaggio e strategie future. La sensazione, anche dichiarata in realtà, è che a tutti farebbe piacere se Ibrahimovic chiudesse la carriera al Milan. Sia al fuoriclasse di Malmoe, sia alla società. Ma per fare questo anche le tempistiche devono coincidere, ovvero che quando i rossoneri decideranno di non puntare più su di lui sia anche il momento in cui lo svedese si sentirà di dire basta.

Di Canio fa firmare il rinnovo a Ibrahimovic: “Al Milan altri tre anni”

Il contratto di Ibrahimovic è in scadenza a giugno, quindi le prime riflessioni saranno abbastanza immediate. Non tornerà neanche con la Salernitana, come ha ammesso Pioli ieri. Lo svedese è stato fermo molto spesso, ha giocato 19 partite con 8 gol, tutti in campionato. C’è chi si divide sul suo futuro, ma anche chi – nonostante i problemi fisici e il campo che denota qualche difficoltà maggiore – lo farebbe firmare senza pensarci troppo.

Paolo Di Canio, nel corso di ‘Sky Calcio Club’, ha parlato così: “Vorrei che facessero un rinnovo triennale a Ibra, credo che debba rimanere per quello che ha fatto. È intelligente, serve ma onestamente nell’economia della partita a volte commette tanti errori e non dà continuità alla qualità al gioco della squadra. Ha ancora il problema al tendine d’Achille e quando rientrerà non credo che debba giocare tutte le partite. Pioli da questo punto di vista è intelligente e sa gestirlo”. Qualche settimana fa Di Canio aveva evidenziato quanto pesassero in negativo certi errori di Ibra, ma in ogni caso averlo in squadra è sempre meglio che non averlo.