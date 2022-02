Bologna-Inter, si decide oggi: i nerazzurri a caccia dei tre punti

Giornata decisiva oggi per il destino di Bologna-Inter, gara non disputata il 6 gennaio: la discussione del reclamo nerazzurro, gli scenari

Il pareggio di sabato sera al ‘Maradona’ contro il Napoli e la successiva vittoria del Milan ieri a ora di pranzo contro la Sampdoria hanno sancito il momentaneo sorpasso in vetta da parte dei rossoneri ai danni dell’Inter.

La corsa scudetto si infiamma, i nerazzurri campioni d’Italia hanno comunque a disposizione il ‘jolly’ della partita non disputata lo scorso 6 gennaio contro il Bologna al ‘Dall’Ara’. In quell’occasione, come noto, la squadra rossoblù fu fermata dalla locale Ausl per i diversi casi di coronavirus riscontrati tra i giocatori. Stessa sorte, nel turno dell’Epifania, ebbero Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Riguardo a Bologna-Inter, la decisione del Giudice Sportivo, il 21 gennaio, fu di far disputare il match, ma i nerazzurri presentarono reclamo e oggi ci sarà la resa dei conti.

Bologna-Inter, si preannuncia battaglia in Corte d’Appello

Questo pomeriggio, di fronte alla Corte d’Appello della FIGC, si discuterà la richiesta dei nerazzurri, che vogliono la vittoria 0-3 ed i tre punti a tavolino per piazzare subito il ‘controsorpasso’ al Milano. Situazione di tensione tra i due club, come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, con il Bologna che dopo la decisione d’ufficio del Giudice Sportivo non si aspettava che l’Inter presentasse reclamo. Oltre alle due società, si è costituita in giudizio anche la Lega Serie A.

Il Bologna proverà a far valere le proprie ragioni, con l’ad Claudio Fenucci che interverrà personalmente, sostenendo la linea della forza maggiore e basandosi sui precedenti dello scorso anno (Juventus-Napoli e Lazio-Torino), in cui in forza di tale principio le gare furono poi disputate. A sostegno della propria tesi, i rossoblù ritengono di aver fatto tutto il possibile per giocare. La partita si giocherà probabilmente proprio su questo punto, con l’Inter invece ad appigliarsi alla decisione relativa ad Udinese-Salernitana, per la quale la decisione del Giudice Sportivo è stata di concedere il 3-0 a tavolino ai friulani in virtù di negligenze nel prepartita da parte dei campani.