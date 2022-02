Alessandro Bastoni procede verso un recupero che sembrava quasi utopico sino a pochi giorni fa

Migliora di giorno in giorno la caviglia che aveva costretto Alessandro Bastoni a lasciare dolorante il campo nel match vinto in Coppa Italia contro la Roma. Ad una settimana di distanza, il centrale mancino potrebbe recuperare in tempi record e tornare a disposizione dell’Inter per la sfida europea di questo mercoledì contro il Liverpool.

Un ottavo di finale di Champions League che dalle parti di Appiano Gentile attendevano da dieci anni e che priverà i nerazzurri sia all’andata che al ritorno di una pedina fondamentale come Nicolò Barella, fermato per due giornate a causa del rosso rimediato al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

Perdere Bastoni, dunque, potrebbe essere un durissimo colpo per la formazione di Simone Inzaghi, considerando la centralità all’interno della manovra che l’ex Atalanta ha assunto in questa stagione. A tal proposito, l’allenamento di questa mattina in casa Inter ha contribuito a far aumentare la fiducia in vista di un possibile ritorno in campo del difensore.

Inter-Liverpool, Bastoni torna a correre e spera nel recupero

Come raccolto però dalla redazione di Calciomercato.it, Simone Inzaghi dovrebbe riavere a disposizione quantomeno Bastoni, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nella seduta di questa mattina. Ieri il centrale bergamasco aveva svolto una seduta personalizzata che aveva dato segnali incoraggianti. Ad ogni modo, per sapere se potrà partire o meno dal primo minuto, dovremo attendere la rifinitura della vigilia, quando Inzaghi prenderà una decisione definitiva sul suo eventuale impiego.

Nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, il tecnico piacentino aveva utilizzato con buonissimi risultati Federico Dimarco al posto dello squalificato Bastoni. Qualora il classe 1999 non dovesse farcela, anche D’Ambrosio potrebbe candidarsi ufficialmente per una maglia da titolare, provocando in quest’ultimo caso lo spostamento di Skriniar sul centro sinistra.