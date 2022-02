Inter, Bastoni verso il Liverpool: le ultime sulle condizioni del centrale

Alessandro Bastoni tenta il recupero in extremis per la sfida contro il Liverpool in Champions League. Gli ultimi aggiornamenti sul centrale

Il match è di quelli di cartello, di quelli che aspetti una stagione per poi ritrovarsi lì, in fila schierati come a contemplare l’attimo, e dare tutto in campo.

Tutto, come quello che sta facendo Alessandro Bastoni per esserci, nella partita che i tifosi attendono da anni, quella che segna il ritorno agli ottavi di finale di Champions League. E contro il Liverpool per giunta, spettacolo assicurato. Ma torniamo a Bastoni. Il centrale ex Atalanta ha subito una distorsione alla caviglia nella partita di Coppa Italia contro la Roma. Subito era scattato l’allarme, con le immagini poco edificanti dell’articolazione che si piega innaturalmente. Poi cauto ottimismo per un calciatore che è semplicemente essenziale per le gerarchie di Simone Inzaghi in difesa e nell’impostazione della manovra. E adesso sono già le ore decisive per capire se Bastoni sarà o no della partita contro i Reds.

Inter, Bastoni e il recupero in vista del Liverpool

Ieri il difensore ha svolto un allenamento personalizzato in campo: c’è speranza di recuperarlo e domani la rifinitura sarà decisiva. Oggi, intanto, il classe 1999 dovrebbe aumentare carichi e testare la caviglia, ma sempre durante l’allenamento personalizzato.

Se i test dovessero tutti dare responso positivo, l’ultima prova sarà appunto nella rifinitura del pomeriggio e poi spetterà a Inzaghi la decisione finale. L’Inter di certo ha bisogno del suo centrale di sinistra, ormai inamovibile nello scacchiere nerazzurro in questa stagione. Il match contro il Liverpool è sempre più vicino, la speranza non muore: Bastoni vuol vedere rosso da vicino per condurre l’Inter verso l’impresa europea.