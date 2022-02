Cristiano Ronaldo lo porta via: insieme al Psg, Juve beffata

La Juventus rischia la beffa. Cristiano Ronaldo potrebbe sbarcare in Francia, al Psg insieme all’obiettivo dei bianconeri

Il prossimo calciomercato vedrà ancora una volta come protagonisti i giocatori in scadenza di contratto. L’anno scorso è toccato a Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Georginio Wijnaldum, tutti sbarcati a Parigi, sotto la Torre Eiffel, a zero ma con stipendi davvero importanti.

Anche in Italia non sono mancati i movimenti di mercato, a costo zero, come il trasferimento di Hakan Calhanoglu all’Inter. La prossima estate potrebbe essere quella dei cambi di maglia di Franck Kessie, oggi criticato pesantemente dai tifosi, ma anche di Paulo Dybala e Marcelo Brozovic, che non hanno ancora firmato.

Guardando all’estero, i profili interessanti e di alto livello non mancano. Il nome più importante è chiaramente quello di Mbappe. Il Psg sta facendo di tutti per cercare di blindare il francese che ha però ha una gran voglia di vestire la maglia del Real Madrid. Sono davvero tante le situazione che andranno monitorate con attenzione.

I prossimi mesi saranno anche quelli del cambio di maglia di Pogba. Il francese, ormai da anni, accostato alla Juventus, vedrà scadere il proprio a giugno. Non ci sarà il rinnovo ma molto probabilmente nemmeno il ritorno a Torino. Il centrocampista, da quando è volato a Manchester, non ha perso occasione per strizzare l’occhio ai bianconeri, facendo sognare i tifosi, che lo riabbraccerebbero di corsa.

Calciomercato Juventus, Pogba in Francia insieme a Ronaldo

Mino Raiola è pronto a portarlo lontano dall’Inghilterra. Su di lui si registra l’interesse di Real Madrid e Psg, pronte a mettere sul piatto tanti soldi. Soldi che forse la Juventus non ha voglia di offrire per un calciatore che ormai non è più giovanissimo.

Dalla Spagna insistono sul fatto che Pogba possa trasferirsi in Francia ma non da solo. Come riporta TodoFichajes, oltre al francese, a Parigi potrebbe sbarcare anche Cristiano Ronaldo. Il trasferimento del portoghese potrebbe rappresentare un incentivo per il ritorno a casa di Pogba. Affinché CR7 vada a vivere sotto la Torre Eiffel serve, però, che uno tra Mbappe, Neymar e Messi vada via e come detto il francese ha molte possibilità di farlo.