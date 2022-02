“Cordiali saluti agli scontenti”: Addio Milan, il messaggio è chiaro

Il messaggio dei tifosi del Milan in uno striscione esposto durante la gara con la Sampdoria: nel mirino c’è Franck Kessie

Il Milan è in vantaggio grazie ad un super gol sull’asse Maignan–Leao e i suoi tifosi sono chiaramente in festa per il momento magico della squadra ma c’è tempo anche per le contestazioni. Nel mirino finisce Franck Kessie.

Il rinnovo non arriva e l’addio si avvicina. Più di altre partite, così, la Curva Sud lo mette così nel mirino: arrivano i fischi alla lettura delle formazioni e al momento del suo ingresso in campo.

Lo striscione della Curva Sud

La tifoseria sembra aver perso la pazienza e lo dimostra, esponendo nel corso del secondo tempo, uno striscione contro gli ‘scontenti’: “Chi Ama il Milan lo dimostra con i fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti”. Un messaggio che arriva dopo il rinnovo di Theo Hernandez, che ha dimostrato di essere legato ai colori rossonero. Un messaggio che sembra davvero indirizzato a Kessie ma anche ai calciatori che hanno lasciato la scorsa estate il Milan a zero.