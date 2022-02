Calciomercato Inter, colpo da 40 milioni: incontro segreto a Milano

Più vicino il colpo da 40 milioni di euro per l’Inter, incontro a Milano con Marotta avvenuto nei giorni scorsi

Il calciomercato è chiuso ma l’Inter continua a lavorare per rinforzarsi. L’obiettivo è consegnare a Simone Inzaghi un attaccante giovane e di qualità in vista della prossima stagione. Così la scorsa settimana sono proseguiti i contatti col Sassuolo per Gianluca Scamacca.

I contatti tra l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e quello neroverde Giovanni Carnevali, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sono stati assidui: nell’ultima settimana i due amici dirigenti si sono rivisti più volte per confrontarsi a 360 gradi. Nelle loro conversazioni, oltre ai temi politici, si sono affrontate le questioni di mercato. L’Inter, per Scamacca, avrebbe confermato l’intenzione di chiudere l’operazione con un prestito articolato in modo da garantire i venditori sul riscatto a medio termine. Il bomber, dal canto suo, ha già ribadito la volontà di restare in Italia, fattore che alimenta le speranze nerazzurre, nonosante il suo cartellino sia valutato almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, incontri tra Marotta e Carnevali per Scamacca

Intervistato da CM.IT, di recente Carnevali ha parlato di Scamacca e Frattesi: “Il pericolo vederli andar via a gennaio non c’è mai stato perché non intendevamo privarcene. Ci sono state varie richieste, l’Inter è stata una di quelle che si è mossa per prima. Ma anche dall’estero ci sono degli interessi. Siamo fortunati ad avere tanti giovani così apprezzati. Vedremo se si verificheranno le condizioni più opportune per noi per fare queste cessioni”.

Classe 1999, nella stagione in corso, la sua prima da titolare col Sassuolo, Scamacca si è messo in mostra con 9 gol a 1 assist in 25 presenze totali. L’Inter osserva con grande attenzione la sua crescita e intanto prosegue i contatti. L’obiettivo è anticipare la folta concorrenza italiana e internazionale.