Corte d’Appello, da Bologna-Inter a Udinese-Atalanta: verdetti UFFICIALI

La Corte d’Appello della FIGC si è espressa sulle gare Bologna-Inter, Udinese-Salernitana e Udinese-Atalanta: i verdetti ufficiali

Solo un pareggio per l’Inter contro il Napoli. La truppa di Inzaghi è riuscita a recuperare l’iniziale svantaggio al Maradona con il gol di Dzeko, ma non a ribaltare il risultato e conquistare i tre punti. A causa del successo del Milan ai danni della Sampdoria, la ‘Beneamata’ è scivolata momentaneamente al secondo posto in classifica. Comunque la distanza dai cugini è di un punto e la situazione resta abbastanza tranquilla.

Anche perché i nerazzurri hanno un jolly per le mani, ossia la gara mai andata in scena a Bologna. Nonostante i rossoblù fossero stati bloccati dall’Ausl per via di un elevato numero di positivi al Covid in rosa, l’Inter – che si era presentata regolarmente al Dall’Ara – ha deciso di fare ricorso chiedendo la vittoria a tavolino. Questo pomeriggio si è tenuta un’udienza davanti alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC e l’argomento discusso è stato proprio lo 0-3 in favore della truppa di Inzaghi.

Corte d’Appello, UFFICIALE: Bologna-Inter e Udinese-Salernitana si rigiocano

I lombardi si sono appigliati al recente caso di Udinese-Salernitana, in cui il Giudice Sportivo della Lega aveva disposto il ko a tavolino e un punto di penalizzazione per i granata, in seguito al riscontro di negligenze nel pre partita da parte dei campani. È arrivato il respondo ufficiale della Corte d’Appello: si è deciso di respingere il reclamo dell’Inter, dunque la sfida con gli emiliani si giocherà. Stesso discorso anche per la Salernitana, alla quale è stato accolto il reclamo e tolti di conseguenza i provvedimenti citati precedentemente.

Perciò anche il match con l’Udinese dovrà essere recuperato, come anche Atalanta-Torino (pure in questo caso respinto il ricorso dalla Corte d’Appello). Prossimamente verranno stabilite le nuove date definitive per entrambe le sfide. Confermato, poi, il 2-6 della ‘Dea’ in trasferta contro i friuliani. Non accolto, quindi, il ricorso del club bianconero, che avrebbe voluto ripetere la partita giudicata scorretta a causa delle tante assenze dovute al virus.