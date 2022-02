Arriva Kessie, subito sul mercato: la Juventus può sfruttare l’occasione

Il futuro di Kessie sembra lontano dal Milan e, probabilmente, dalla Serie A: la destinazione potrebbe aprire un’opportunità per rossoneri e Juventus

Il Milan fa i conti con un altro possibile addio a parametro zero. Calhanoglu e Donnarumma sono ormai casi ‘archiviati’, ma Maldini si ritrova nel bel mezzo del fascicolo Kessie.

Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto a fine stagione e le trattative per il rinnovo non accennano a sbloccarsi. L’idea, al momento, più concreta è quella di una separazione, anche perché sull’ex Atalanta ci sono tutte le big europee, pronte ad offrire un ingaggio molto importante. Dal Barcellona al Paris Saint-Germain, Kessie piace a tanti, anche in Premier League.

Qui, secondo quanto riferisce ‘teamtalk.com’, il Liverpool è nella lista delle pretendenti. Kessie piace a Klopp e i ‘Reds’ sono pronti a partecipare alla gara per strapparlo alle rivali del Vecchio Continente. L’eventuale arrivo all’Anfield dell’ivoriano potrebbe aprire però un’opportunità di mercato, anche per le italiane, Milan e Juventus su tutte.

Calciomercato Milan, Kessie al Liverpool: occasione Keita

Con Kessie alla corte di Klopp, il Liverpool potrebbe decidere di piazzare sul mercato un centrocampista attualmente presente nella rosa dei Reds. Il nome fatto dal tabloid inglese è quello di Naby Keita. Il ventisettenne, legato alla squadra inglese fino al 2023, potrebbe essere ceduto per fare spazio al milanista.

Un cambio in mediana che diventerebbe occasione per i club interessati al guineano, big italiane comprese. Keita potrebbe essere un’opportunità, ad esempio, per la Juventus con il solo anno di contratto ancora da compiere che potrebbe essere un assist per i bianconeri. Anche il Milan potrebbe pensarci, in una sorta di scambio a distanza. Per tutte ci sarebbe da fare i conti con un ostacolo non di poco conto: l’ingaggio del calciatore.

Keita a Liverpool guadagna circa sei milioni di euro, una cifra che potrebbe portare a far naufragare sul nascere qualsiasi discorso. Intanto resta l’idea con il Liverpool pronto a dare battaglia alle altre grandi d’Europa per Franck Kessie e l’arrivo dell’ivoriano che potrebbe rappresentare il via libera alla cessione di Naby Keita.