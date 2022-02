Milan, decisione presa per Kessie | Ecco la destinazione

Il Milan e Kessie sempre più lontani, l’addio dell’ivoriano ai rossoneri appare ormai concreto: ecco dove può trasferirsi

Tornato dalla Coppa d’Africa, Franck Kessie vuole contribuire da protagonista al finale di stagione del Milan. L’ivoriano è tornato al gol in Coppa Italia con la Lazio e sarà un’arma importante a disposizione di Pioli nelle prossime settimane.

Il suo futuro appare però sempre più lontano dai rossoneri. La distanza sul rinnovo di contratto non è stata colmata, frattura che sembra insanabile con il giocatore che non accetta la proposta del Milan di un rinnovo a 6 milioni di euro a stagione. Le sue richieste si aggirano sugli 8 milioni, una cifra che la dirigenza milanista non intende stanziare. A questo punto le possibilità di una permanenza sembrano nulle e l’ivoriano si guarda già intorno, con una destinazione che lo stuzzica più di tutte.

Calciomercato Milan, Kessie via ma non all’Inter

Non è l’Inter, come raccontato alla CMIT TV dall’esperto di mercato Rudy Galetti. Anche i nerazzurri sarebbero spaventati dalle elevate cifre dell’operazione, commissioni comprese. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la squadra più calda al momento su di lui sarebbe il Barcellona, che ha preso contatti con l’agente Atangana. Anche nel caso dei blaugrana, le richieste di Kessie potrebbero rappresentare un ostacolo all’affare, ma il giocatore è stato individuato da Xavi come uno dei nomi ideali per rinforzare il centrocampo. Da capire se in Catalogna decideranno effettivamente di compiere un investimento di tale portata.