CMIT TV | Milan, futuro Kessie: “L’Inter non è in pole”

Milan, il futuro di Kessie continua a tenere banco: la permanenza dell’ivoriano appare difficile, ma l’Inter non sembra essere in pole position

“Con l’uscita altamente probabile di Kessie e mediamente probabile di Romagnoli, i nomi per il Milan del prossimo anno è molto probabile possano essere Renato Sanches e Botman. Dopo aver risparmiato in inverno, il Milan è intenzionato a fare all-in in estate”. A parlare è Rudy Galetti, esperto di mercato e della causa rossonera, intervenuto in diretta alla CMIT TV.

Galetti ha parlato in particolare dell’ipotesi di addio di Kessie, sempre più lontano dalla permanenza nella Milano rossonera: “Su di lui ci sono tante squadre, tra cui l’Inter che ha fatto sondaggi informativi come aveva fatto con Calhanoglu, ma la concorrenza è molto più elevata. Il Milan però è piuttosto arrabbiato con Kessie per non aver accettato la proposta che aveva formalizzato il Tottenham nel corso del mercato di gennaio”.

Calciomercato Milan, Galetti su Kessie: “Inter non in pole”

Stando a Galetti però, i nerazzurri non paiono essere in pole per arrivare all’ivoriano: “L’Inter non è in pole position perché le richieste fatte tra stipendio e commissioni sono molto alte. L’Inter potrebbe anche andare incontro alle richieste di commissione ma le pretese di Atangana sono alte. Da questo punto di vista la Premier è il mercato sicuramente più interessante, mentre il Barcellona non è più così fortemente interessato. Ci può essere a breve un nuovo incontro, ma il Barcellona ha un grosso problema salariale e lo vedo più come movimento mediatico, anche se Kessie ha la volontà di approdare a Barcellona”.

Attenzione però tra le ipotesi Premier alla pista Tottenham, che già ci ha provato per l’ivoriano a gennaio. Come riferisce infatti il quotidiano catalano ‘Sport’, gli ‘Spurs’ sarebbero pronti ad una nuova offensiva per il centrocampista. Kessie è infatti un profilo che piace molto ad Antonio Conte e il club londinese avrebbe messo sul piatto una sostanziosa offerta economica. L’ipotesi Barcellona però resta viva: secondo la stampa catalana, l’entourage del giocatore ha continuato a mantenere contatti vivi con il club iberico.