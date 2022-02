Torino-Venezia, Juric sbotta: “Scioccante, questo non è calcio”

Parole forti del tecnico granata Juric nel post partita di Torino-Venezia, per via del gol tolto a Belotti in extremis nel finale di gara

Vittoria importantissima per il Venezia. Gli arancioneroverdi guidati da Zanetti riescono a strappare tre punti contro il Torino di Juric in trasferta e si tolgono momentaneamente dalla zona retrocessione.

Il tecnico dei granata ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita: “Penso che la squadra è entrata benissimo in campo e dominava. Poi loro hanno smesso di giocare e ci hanno messo in difficoltà. Ci mancava un po’ di lucidità questo si. In certi momenti loro avevano più tigna”.

Torino-Venezia, Juric: “Gol annullato a Belotti scioccante. Ora il riscatto nel derby”

GOL TOLTO A BELOTTI: “Inspiegabile. È scioccante, non ho neanche capito. Pobega è dietro, è difficile da spiegare. Succede già da un po’ e tutti gli allenatori si lamentano. Per me questo non è calcio. Quando ho visto l’immagine non ho capito, roba inspiegabile. Certe situazioni che stanno accadendo sono abbastanza inspiegabili e questa è una di quelle. A volte è scioccante. Guardi e poi ti dispiace, perché la squadra meritava il pareggio per tutto quello che ha dato. Un po’ di rammarico resta. A me sembra che Pobega non ostacola niente. Scioccante per me”.

DERBY: “Abbiamo perso troppi punti negli ultimi minuti, adesso avremmo potuto avere tutt’altra classifica. Ora continuiamo con la massima concentrazione dando tutto ciò che abbiamo dentro, evitando alibi per eventuali assenze. Nel derby con la Juventus proveremo a riscattare i risultati deludenti degli scorsi anni“.