Vittoria preziosissima per il Venezia di Zanetti, che abbatte in rimonta il Torino di Juric: Haps e Crnigoj rispondono al gol di Brekalo

Partita viva quella tra Torino e Venezia. Soprattutto per gli ospiti si trattava di una gara molto significativa in ottica salvezza. Tutti i 90 minuti sono stati caratterizzati da non poco equilibrio in campo, tant’è che il risultato è rimasto incerto fino al triplice fischio.

Nel primo tempo a sbloccarla dopo appena cinque minuti sono i granata, grazie al vantaggio siglato da Brekalo. Singo serve il croato, che esplode il destro dal limite non lasciando scampo a Lezzerini. Ma verso la fine della prima frazione di gioco gli ospiti rialzano la testa trovando il pareggio a firma Haps. Cross di Crnigoj dal fondo, il surinamese la schiaccia di testa e insacca la sfera.

Serie A, Torino-Venezia 1-2: tabellino e classifica

Neanche il tempo di iniziare la ripresa e Crnigoj trova la rete che porta in avanti i suoi su assist di Aramu. Nel finale succede di tutto: al minuto 90 Belotti – rientrato stasera dopo 75 giorni di assenza – tramite incornata acciuffa il pareggio in extremis. L’arbitro Giua, però, va a rivedere l’azione al Var e annulla la marcatura del Gallo per posizione di fuorigioco attiva di Pobega.

Poco dopo espulso Okereke dopo un contrasto con Linetty, con il direttore di gara che aveva inizialmente dato il giallo al centrocampista granata e ha poi cambiato la sua decisione dopo un altro controllo al Var. Tre punti preziosissimi per il Venezia, che si toglie fuori dalla zona retrocessione aspettando i risultati delle dirette concorrenti. Il Torino, invece, resta momentaneamente al decimo posto in classifica.

Torino-Venezia 1-2: 5′ Brekalo (T), 38′ Haps (V), 46′ Crnigoj (V)

NOTE: Ammonizioni: 1′ Busio (V), 48′ Djidji (T), 82′ Caldara (V), 87′ Bremer (T), 89′ Ampadu (V)

Espulsioni: 90+8′ Okereke (V)

CLASSIFICA Serie A: Inter* 54, Napoli 53, Milan* 52, Juventus* 45, Atalanta** 43, Lazio 42, Roma* 39, Fiorentina** 36, Hellas Verona* 33, Torino* 32, Empoli* 30, Sassuolo* 29, Bologna* 28, Udinese** 27, Spezia* 26, Sampdoria* 23, Venezia* 21, Cagliari* 20, Genoa* 14, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno