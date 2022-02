Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio nel match scudetto contro l’Inter

Una partita ricca di fiammate, che non ha però regalato un vincitore. Lo scontro diretto tra il Napoli di Spalletti e l’Inter di Inzaghi, nella meravigliosa cornice dello stadio Diego Armando Maradona, è terminato in parità sul punteggio di 1-1. Un punto a testa, con il Milan che ora può tornare in vetta in caso di successo domani con la Sampdoria.

Poco dopo la chiusura della sfida, il centrale degli azzurri Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Dazn’: “Se non ero così contento al triplice fischio dell’arbitro? E’ così, potevamo fare di più, abbiamo subito troppo nel secondo tempo e loro hanno fatto un eurogol. Potevamo gestire meglio il pallone, eravamo un po’ molli, ci siamo abbassati, forse abbiamo avuto un po’ di paura ma non dobbiamo essere scontenti perché l’Inter è una grande squadra“.

SCUDETTO: “Dobbiamo continuare a crederci, stiamo facendo bene. Peccato per questo gol, ma bisogna proseguire il nostro lavoro perché c’è ancora da fare. Non dobbiamo mai mollare“.

Napoli, Koulibaly: “Futuro capitano? Oggi non dobbiamo pensarci, Insigne va rispettato”

RITORNO DAL SENEGAL: “Settimana particolare? Sì, perché lunedì ero in Senegal e oggi qui a giocare. Mi hanno accolto molto bene, non vedevo l’ora di vedere i compagni. Ora devo giocare qui e fare di tutto per realizzare il sogno del Napoli, sarà dura ma daremo il 200%“.

FUTURO CAPITANO: “Non dobbiamo pensare a questo oggi, Insigne è il capitano e simbolo del Napoli. Va rispettato e gli voglio tanto bene. Ora c’è da fare una corsa per la Champions, poi quello che verrà in più sarà un bonus e noi vogliamo quel bonus“.