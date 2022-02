Serie A, Napoli-Inter 1-1: Dzeko risponde al rigore di Insigne

Il Napoli gioca un gran primo tempo ma alla prima distrazione viene raggiunto dall’Inter nella ripresa

E’ 1-1 tra Napoli e Inter nel secondo anticipo della 25esima giornata di Serie A. Un risultato che tutto sommato accontenta entrambe le squadre, ma che soprattutto spalanca al Milan una grande opportunità per il sorpasso in vetta, in attesa del lunch match di domani a San Siro contro la Sampdoria.

Inizio da paura che del Napoli che mette sotto l’Inter con una grande pressione. A complicare la vita della retroguardia nerazzurra è soprattutto la posizione di Victor Osimhen che al 6′ finisce giù in area di rigore dopo un intervento in ritardo di de Vrij. Doveri non segnala nulla in presa diretta, ma l’intervento del Var lo richiama al monitor e le immagini correggono la prima interpretazione dell’arbitro. Dal dischetto si presenta Insigne che fulmina Handanovic e timbra il vantaggio partenopeo. Tante occasioni per la squadra di Spalletti che con Zielinski colpisce anche uno sfortunato palo su conclusione dalla distanza. Inter in evidente difficoltà per tutto il primo tempo, Napoli forse un tantino sprecone rispetto al predominio territoriale mostrato.

Nella ripresa però è tutt’altra Inter: il pareggio non tarda ad arrivare con Edin Dzeko che dopo un minuto e mezzo pareggia i conti approfittando di una strana carambola sul cross dalla destra di Lautaro Martinez. Secondi 45 minuti più equilibrati, con palle gol da una parte e dall’altra. La più ghiotta forse capita sui piedi di Elmas da buonissima posizione dentro l’area nerazzurra, con Handanovic a salvare prodigiosamente sulla conclusione del macedone grazie ad un’uscita coraggiosa. Un pareggio che tutto sommato va bene ad entrambe le formazioni in vista di una lotta scudetto destinata ad infiammarsi nelle prossime giornate.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 54, Napoli 53**, Milan 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 42, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese* 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana* 11.

* una partita in meno

**una partita in più

Antonio Siragusano