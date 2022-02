UFFICIALE | Napoli-Inter, ko nel big match: il comunicato

Napoli-Inter è stata una gara che ha rispettato le attese per intensità: nel pareggio del ‘Maradona’ c’è anche un ko, arriva il comunicato ufficiale

Un pareggio che forse fa più felice il Milan che le squadre in campo. Napoli e Inter si spartiscono la posta in palio con Dzeko che risponde al gol nel primo tempo di Insigne.

Un 1-1 tutto sommato giusto considerato che gli azzurri hanno fatto meglio durante i primi 45 minuti e la squadra di Inzaghi (in tribuna per squalifica) ha comandato il gioco – pur non creando grandissime occasioni – nella ripresa. Un match caratterizzato anche da un infortunio che lascia un po’ di amaro in bocca all’allenatore.

Spalletti nel primo tempo ha dovuto rinunciare a Matteo Politano, vittima di un problema muscolare al 26′, mandando in campo Elmas. Il macedone è stato spesso rimbrottato dall’allenatore dei partenopei e non ha fornito una prestazione eccelsa. Intanto nel post gara è arrivato il comunicato del Napoli proprio sull’infortunio dell’esterno offensivo, ex nerazzurro: “Matteo Politano, uscito nel primo tempo del match contro l’Inter, ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro”.

Napoli, infortunio Politano: emergenza per Spalletti

Un problema non di poco conto per Spalletti in vista della prossima sfida di Europa League contro il Barcellona. Bisognerà attendere gli accertamenti dei prossimi giorni per capire con precisione l’entità dell’infortunio accusato da Politano. Un’eventuale assenza prolungata metterebbe nei guai il Napoli considerato che nello stesso ruolo manca già Lozano, anche lui ko per infortunio.

Il pacchetto offensivo a disposizione di Spalletti offre comunque delle alternative. Elmas potrebbe essere impiegato nuovamente come esterno destro, come potrebbe essere inserito Ounas o ancora avanzare Malcuit in quella porzione di campo.