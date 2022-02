L’addio non spaventa, il tris con cui Marotta blinda l’Inter

L’Inter deve intervenire soprattutto in difesa per la prossima stagione: tre nomi attirano le attenzioni di Marotta, operazioni diverse

Un pareggio che lascia – almeno per stasera – l’Inter prima in classifica. I nerazzurri sono riusciti a impattare al ‘Diego Armando Maradona’ contro un Napoli che era andato in vantaggio con Insigne dal dischetto del rigore.

Ora la squadra di Inzaghi potrebbe essere sorpassata dal Milan in caso di vittoria, pur considerando che i campioni d’Italia hanno da recuperare la partita con il Bologna. Intanto anche a Napoli la retroguardia interista ha confermato la propria forza, anche se proprio in quel reparto Marotta e Ausilio hanno intenzione di intervenire la prossima estate. Una necessità che potrebbe essere accentuata da qualche partenza. Il nome che viene in mente è quello di de Vrij: l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’addio non è una ipotesi improbabile. Servirà almeno un colpo in entrata di alto livello, fermo restando che al di là del futuro dell’ex Lazio qualcosa comunque bisognerà fare.

Calciomercato Inter, triplo nome per la difesa

Il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter è quello di Gelson Bremer. Il rinnovo appena firmato con il Torino non ha spento le voci sul difensore brasiliano. La firma fino al 2024 rende meno complicato arrivare a lui, ma non per questo le big si sono tirate indietro. Bremer piace anche alla Juventus e il suo profilo sarebbe ideale per la squadra di Inzaghi. Servirà però convincere Cairo, da sempre bottega cara per chi vuole acquistare ed allora in casa Inter si guarda anche a profili di pari livello ma meno costosi.

Il nome che viene in mentre è quello di Matthias Ginter. Difensore tedesco, classe 1994, in scadenza contratto con il Borussia Moenchengladbch. L’addio al club è quasi certo e la possibilità di prenderlo a zero fa gola a diverse società. Si sta informando, ad esempio, anche la solita Juventus, per una sfida con l’Inter che potrebbe riproporsi ancora una volta. Altro possibile affare gratis è quello di Luiz Felipe in scadenza con la Lazio. In attesa di capire quel che accadrà in questo finale di stagione, i nerazzurri sono già al lavoro: Bremer, Luiz Felipe o Ginter, Inzaghi avrà un altro centrale per la sua difesa.