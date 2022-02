Milan, blindato Theo Hernandez | Ora un altro top è pronto a firmare

Trovato l’accordo per il rinnovo di Theo Hernandez, il Milan vuole blindare un altro gioiello: Maldini gli triplica l’ingaggio fino al 2026

È un ‘Diavolo’ da sogno quello ritornato dalla sosta delle nazionali: prima la vittoria nel derby della Madonnina, poi quella in Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Riaperto il discorso scudetto, i rossoneri si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia sempre contro l’Inter: un duello tutto milanese, per prendersi i principali trofei del calcio italiano. Mentre Stefano Pioli sta mettendo le basi per una stagione ricca di soddisfazioni, Maldini e Massara fanno lo stesso in vista della prossima annata e per garantire un futuro radioso al Milan. Nella giornata di ieri i dirigenti meneghini hanno incontrato gli agenti di Sven Botman, obiettivo principe in difesa per l’estate, e inoltre sono stati impegnati nel blindare i propri talenti. Accordo trovato con Theo Hernandez per il rinnovo, ora testa su un altro big di Pioli.

Calciomercato Milan, prima Theo Hernandez | Arriva il rinnovo anche per Leao

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, il Milan sarebbe vicino all’accordo anche per il rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese si sta rivelando la star assoluta di questa stagione in rossonero, così Maldini vuole blindarlo immediatamente per evitare rischi in sede di mercato. La dirigenza meneghina avrebbe offerto a Leao un aumento di ingaggio dagli 1,4 milioni attuali fino a 4 milioni più bonus: stipendio quasi triplicato, con la scadenza di contratto spostata nel 2026.

La valutazione attuale di Rafa è cresciuta fino ai 50 milioni, ma sembra essere destinata ad aumentare ulteriormente. Quest’anno si sta imponendo sulla Serie A come uno dei migliori giocatori e, anche per questo, il rinnovo sarebbe molto importante: blindarlo permetterebbe al Milan di essere sempre in una posizione di forza con eventuali club interessati. E anche nel caso in cui si dovesse decidere di cederlo, si potrebbe così massimizzare i profitti dalla sua partenza. L’obiettivo del Milan, al momento, resta quello di trattenere Leao e di farne uno dei leader tecnici anche in futuro.