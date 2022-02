Milan, mercato già nel vivo | Si tratta per il grande colpo

Mentre sul campo il Milan si gioca lo scudetto e la Coppa Italia contro l’Inter, Maldini è già al lavoro sul mercato: si tratta per il top

I rossoneri sono protagonisti di un’altra grande stagione, sotto la guida sapiente di Stefano Pioli: il ‘Diavolo’ a metà febbraio si trova in corsa sia per lo scudetto che per la Coppa Italia.

Dopo aver vinto il derby in campionato, che ha riaperto totalmente i discorsi scudetto, il Milan ha prenotato il derby anche in Coppa Italia: per accedere alla finale dovranno passare dall’Inter. La stagione è ancora lunga ed è tutto ancora da decidere, ma i rossoneri sono in corsa e hanno tutte le possibilità di rendere vincente questa annata. Mentre gli uomini di Pioli danno soddisfazioni in campo, Maldini e Massara lavorano sul mercato in vista della prossima stagione: si tratta per il grande colpo.

Calciomercato Milan, ritmo serrato per Botman | Si tratta

Ieri è stata una giornata piuttosto importante per il club meneghino. Qui su Calciomercato.it vi abbiamo mostrato un video dell’incontro tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Botman. Il centrale olandese è il grande obiettivo dei rossoneri per la difesa ed il meeting con l’entourage che si è tenuto ieri a Casa Milan, dopo che gli agenti avevano seguito la sfida di Coppa Italia a San Siro, ne è un ulteriore segnale.



La volontà del Milan è quella di anticipare la folta concorrenza per Botman, compresa quella dell’opulente Newcastle, e bloccare il difensore per l’estate. La richiesta del Lille si aggira intorno ai 30 milioni di euro, mentre la dirigenza rossonera vorrebbe arrivare a 25 milioni. I rapporti con il club transalpino sono ottimi e l’accordo con gli agenti del giocatore potrebbe facilitare il raggiungimento di questa cifra, un lavoro sui fianchi che Maldini sta facendo con grande maestria. Sven Botman si candida come prossimo leader della difesa rossonera: una categoria che ha visto enormi campioni come Baresi, Nesta, Thiago Silva e proprio Paolo Maldini.