Calciomercato Juventus, adesso è più vicino | Ecco la nuova offerta

La rincorsa sull’Atalanta, gli ottavi di finale di Champions League e la semifinale di Coppa Italia: la Juventus pensa al campo, ma anche al mercato

La vittoria ottenuta al fotofinish nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, grazie all’azione prepotente di Dusan Vlahovic, ha portato entusiasmo in casa Juventus in vista dello scontro diretto per la Champions League contro l’Atalanta, in programma domenica a Bergamo alle 20.45.

I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno nel doppio confronto che vale la finale della competizione nazionale la Fiorentina di Vincenzo Italiano, proprio l’ex squadra di Vlahovic, che ha estromesso i nerazzurri di Gian Piero Gasperini con un gol all’ultimo minuto di Milenkovic. Incastri su incastri tra campionato e Coppa Italia. Ma c’è anche spazio per parlare di calciomercato con la sessione estiva che ha già aperto, non ufficialmente, i battenti dall’inizio di questo mese.

L’arrivo di Vlahovic a gennaio ha avuto il potere di cambiare anche gli altri compagni di reparto, il numero 10, e vice capitano, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi, però, sono a rischio addio alla fine della stagione in corso per motivazioni diverse. Il primo è alle prese col prolungamento di contratto, in scadenza tra meno di cinque mesi, e queste settimane saranno decisive, in un senso o nell’altro. Con l’Inter di Beppe Marotta, il Manchester City di Pep Guardiola e altri club europei spettatori interessati. Discorso diverso per quanto riguarda lo spagnolo.

Juventus, ecco l’offerta il riscatto di Morata: Simeone risponde

Alvaro Morata è in prestito dall’Atletico Madrid dal 2020 per 20 milioni di euro, mentre il diritto di riscatto è fissato a quota 35 milioni. A gennaio, si è parlato con grande insistenza di un possibile ritorno in Spagna, al Barcellona di Xavi, ma i ‘Colchoneros’ non hanno trovato l’accordo con i rivali catalani. Con Vlahovic al centro dell’attacco bianconero, Allegri ha spostato Morata sulla fascia sinistra, operazione che diede una seconda vita calcistica già a Mario Mandzukic. Il 29enne prodotto del vivaio del Real Madrid si sta dimostrando prezioso in quella posizione, anche se sono attese altre prove più impegnative per farla diventare una certezza.

La Juventus non appare intenzionata a versare nelle casse del club di Madrid la cifra pattuita due anni fa per il riscatto, ma secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, sarebbe pronta a formulare una proposta al ribasso. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘diariogol.com’, i bianconero potrebbero offrire 20 milioni di euro, più 5 di bonus, per trattenere il calciatore a Torino. Offerta che l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, sarebbe pronto ad accettare, visto che non punta sull’attaccante. E lo stesso giocatore sarebbe attratto dalla possibilità di continuare l’esperienza in bianconero. Nel frattempo, Tottenham e Arsenal seguono l’evoluzione della vicenda: saranno mesi bollenti anche per il futuro di Alvaro Morata.