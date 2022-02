Calciomercato Juventus, futuro Dybala e Morata: il messaggio di Nedved

Pavel Nedved ha parlato prima di Juventus-Sassuolo: dalle ambizioni della società al tridente Dybala-Morata-Vlahovic con sguardo al futuro

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’ prima della sfida tra i bianconeri e il Sassuolo, match valido per i quarti di finale di coppa Italia. Seconda uscita per i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, i colpi di gennaio della società piemontese.

Nedved parte proprio dalle rinnovate ambizioni dopo i rinforzi invernale: Le ambizioni sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato una direzione precisa. Siamo quasi dove dovevamo essere. Avanti in coppa Italia e Champions, in campionato siamo in ritardo anche grosso”.

TRIDENTE PROSSIMO ANNO – Inevitabile parlare del tridente Dybala-Morata-Vlahovic: sarà anche quello del prossimo anno? Il vicepresidente bianconero non si sbilancia: “Vediamo. Ci sono delle scadenze di contratto, non soltanto di uno ma di tanti giocatori. Il tridente ci è piaciuto molto: se dovessero mantenere questa forza nella corsa difficilmente gli potranno togliere la maglia da titolare. Sarà però difficile giocare tutte le partite con il tridente, secondo me il mister ha in testa qualche cambiamento”.

Juventus, Nedved esalta Zakaria: “Acquisto azzeccato”

ZAKARIA – Ottimo approccio anche da parte del centrocampista svizzero. “Credo che può giocare in qualsiasi ruolo a centrocampo – dichiara Nedved – . Sia a due, come mezzala, che davanti alla difesa. Ti dà tanta sostanza e sa giocare bene anche in avanti, quello che ai nostri centrocampisti è mancato. E’ un acquisto azzeccato: devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto davvero un grande mercato”.

MESSAGGIO SOCIETA’ – “Il messaggio è stato molto chiaro, la proprietà ci ha dato la possibilità di intervenire già a gennaio ed è stata fantastica. La squadra è cambiata tanto”