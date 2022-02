Calciomercato, Juventus insaziabile: sfida al Milan per il colpo in difesa

La Juventus non è intenzionata a fermarsi al mercato di gennaio e in estate pianifica ulteriori rinforzi: da tenere d’occhio un difensore mai uscito dai radar

La Juventus continua a mandare messaggi. Quello più grande e rumoroso lo ha inviato a tutte le concorrenti negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio, mettendo a segno in poche ore sia il colpo Vlahovic che quello Zakaria. Cedendo anche diversi calciatori he potevano diventare un peso, come Kulusevski e Ramsey, oltre a Bentancur.

Anche in campo, però, si è vista una Juve diversa, di qualità a sprazzi ma sicuramente più cattiva nell’attacco alla porta. Alla manovra offensiva partecipano ora molti più uomini, con un terminale offensivo super come il serbo, che in due partita ha già segnato due gol decidendo un quarto di Coppa Italia al 90′. “La proprietà ci ha dato una direzione precisa, i ragazzi hanno fatto un grande mercato e gli faccio i complimenti”, le parole di Pavel Nedved nel prepartita. Centrocampo e attacco sembrano sulla carta sistemati, in attesa ovviamente di capire anche il futuro di Morata e lo scenario di un possibile riscatto con lo sconto dall’Atletico Madrid. Il reparto da sistemare maggiormente, in modo da allinearlo al resto della squadra come progettualità, è senza dubbio la difesa.

Calciomercato Juventus, Milenkovic resta nei radar ma c’è il Milan

In difesa la Juventus ha diversi margini, ha iniziato a intervenire con l’acquisto di Federico Gatti dal Frosinone per una cifra importante. Ma è un giovane e andrà aspettato, fatto crescere, magari mandato anche in prestito. Rugani è stato rispolverato in questo periodo, ma non è ancora chiaro quanto e se la società voglia puntarci. Per Bonucci e Chiellini parla la carta d’identità mentre de Ligt è in un limbo. Potenzialmente è il vero top player della Juventus, ma anche quello che potrebbe portare più soldi nelle casse bianconere e finanziare il rimodellamento della squadra dopo un inverno così impegnativo a livello economico. Per questo i radar bianconeri sono sempre accesi e tengono d’occhio tanti calciatori. Come Nikola Milenkovic, ieri protagonista assoluto con il gol al 93′ che ha spedito la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia proprio contro la squadra di Allegri.

Da tempo è nel mirino della Juve, lo scorso anno l’addio – direzione Premier – è stato vicino, era in scadenza ma poi c’è stato il rinnovo (fino al 2023). Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la Fiorentina ha avuto dei contatti con il Newcastle, i viola sarebbero disposti a cederlo ma con un’offerta congrua. Su di lui però c’è anche il Milan che si è già mosso. Milenkovic e i viola hanno un patto, a giugno la separazione sembra quasi scontata e il serbo dovrà scegliere la destinazione migliore. La Juventus resta sulle sue tracce, sarebbe un puntello importante in grado di giocare in tutti i sistemi difensivi e anche da terzino, a un costo relativamente basso. I canali ovviamente sono aperti tra le società, anche se i tifosi gigliati farebbero una fatica tremenda a digerire l’ennesimo ‘tradimento’.