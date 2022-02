Inter ribaltata: “Dybala gratis, Barella ufficialmente in vendita”

L’Inter potrebbe essere completamente rivoluzionata il prossimo anno: dentro Dybala gratis, ma via Barella “ufficialmente in vendita”

Snodo cruciale del campionato: domani al ‘Maradona’ va in scena la sfida tra Napoli e Inter, squadre che occupano secondo e primo posto in classifica.

Gli azzurri di Spalletti potrebbero sorpassare i campioni d’Italia in attesa del recupero dei nerazzurri con il Bologna. Match ovviamente importante per la corsa al tricolore con il Milan come spettatore interessato. Ma non c’è solo il campionato a tenere banco: nonostante a giugno manchino diversi mesi è già tempo di calciomercato. L’Inter in particolare guarda con interesse ai parametri zero, ma allo stesso tempo non mancano le voci su altri addii eccellenti dopo quelli della scorsa estate di Hakimi e Lukaku.

Di tutto questo ha parlato a ‘Radio Amore Campania’ Claudio Pea, giornalista e tifosi della Juventus che ha preannunciato una partenza eccellente nella squadra di Inzaghi. Si parte però con il campionato: “Domani per il Napoli è la partita del Secolo, potrei dire anche del millennio esagerando un po’. Gli azzurri hanno una grossa opportunità, se giocheranno questa partita per vincerla. L’Inter si è messa nei pasticci da sola. Si ritrova in questa situazione per gestire i risultati: una cosa che può fare Conte, non il fratello di Pippo Inzaghi”.

Calciomercato Inter, via Barella dentro Dybala: lo scenario

Pea attacca il tecnico nerazzurro: “E’ il punto debole dell’Inter. Sono apposto in ogni reparto tranne la difesa: Bastoni è infortunato e Ranocchia non mi sembra un grandissimo difensore”.

Dal campo, dove l’Inter è ancora in corsa in tutte le competizioni, al calciomercato, dove Marotta potrebbe regalare un colpo ad effetto: Paulo Dybala in scadenza di contratto con la Juventus. Su questo Pea si sbilancia: “L’Inter, probabilmente, riesce a prendere Dybala a parametro zero, ma poi vende Barella. I cinesi l’hanno messo ufficialmente in vendita per rientrare delle spese”.