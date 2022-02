VIDEO CM.IT | Milan, incontro in sede con l’agente di Theo Hernandez

Milan, appuntamento in sede con l’agente di Theo Hernandez: il rinnovo del terzino francese è sempre più vicino

Sempre più ad un passo il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Come Calciomercato.it aveva sottolineato, la firma per il rinnovo contrattuale era ormai sempre più vicina: gli agenti del giocatore attendevano solo una chiamata da parte del club rossonero per poter definire gli ultimi dettagli di persona. Incontro che è avvenuto nel pomeriggio a Casa Milan, dove l’entourage del terzino francese si è presentato nella sede rossonera.

Theo è dunque pronto a prolungare il proprio accordo con la società meneghina. Oltre al rinnovo contrattuale è previsto anche un sostanzioso aumento dell’ingaggio: per lui un contratto da circa 4,5 milioni netti fino al 2026. Un nodo legato al rinnovo che sta dunque per essere sbrogliato. Theo Hernandez può dunque essere il secondo annuncio del club rossonero dopo Matteo Gabbia. Alla lista però dovrebbero presto aggiungersi anche Ismael Bennacer e Rafael Leao. Più dubbi invece attorno al futuro di Alessio Romagnoli e di Franck Kessie, i cui contratti sono entrambi in scadenza a fine stagione.