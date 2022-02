Maurizio Sarri ha parlato dopo il crollo contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti: commento su Immobile

Difficile trovare aspetti positivi per la Lazio questa sera. I biancocelesti sono letteralmente crollati contro il Milan a San Siro, abbandonando la Coppa Italia ai quarti di finale. La squadra di Pioli ha dominato la gara dall’inizio alla fine, rifilando un sontuoso poker.

Il tecnico Maurizio Sarri ha parlato, dopo la pesante sconfitta subita, ai microfoni di ‘Mediaset’: “Siamo stati spenti. Mi auguro che non sia un problema mentale, perché mi preoccuperei. Abbiamo fatto buone cose nell’ultimo periodo, stasera però siamo tornati agli antichi difetti. Sapevo che avremmo avuto difficoltà oggi, ma eravamo brillanti e pensavo che avrei assistito ad un’altra prestazione. La gara mi ha lasciato l’amaro in bocca e perplesso, speriamo di rialzare subito la testa“.

COPPA ITALIA ANTISPORTIVA: “Il formato di questa competizione non mi piace, ma non ha nulla a che fare con la partita. In FA Cup, la Coppa Nazionale con più spettatori al mondo, giocano tutti. Il sorteggio avviene in diretta tv e dà un fascino unico. Questa mi sembra unire tutte le squadre più blasonate“.

Milan-Lazio, Sarri: “Immobile ha avuto colpo forte al collo del piede. Andrà valutato”

IMMOBILE: “Ha avuto un colpo forte al collo del piede, la speranza è di recuperarlo subito“.

SQUADRA DI SARRI: “È buona, ma dal punto di vista del palleggio il mio Napoli era un altro livello. Dobbiamo trovare la nostra dimensione“.

Sarri poi ha aggiunto sull’infortunio Immobile in conferenza stampa: “Non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, ma andrà valutato nei prossimi giorni. Se mancherà col Bologna, cercheremo delle alternative“.