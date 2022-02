Tutto facile per il Milan contro una impalpabile Lazio: poker dei rossoneri che in semifinale di Coppa Italia ritroveranno l’Inter appena battuta

Sulle ali dell’entusiasmo il Milan disintegra la Lazio di Sarri al ‘Meazza’ e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. Per la squadra di Pioli altri due derby con l’Inter, affrontata e battuta sabato scorso.

Tutto facile per i rossoneri, Lazio inguardabile e mai in partita. Sblocca subito un super Leao lanciato da Romagnoli con la difesa biancoceleste messa malissimo. Il portoghese è imprendibile e un quarto d’ora dopo serve a Giroud l’assist del raddoppio.

Nel recupero del primo tempo è ancora il francese a depositare il pallone in rete: tris e seconda doppietta in appena quattro giorni per l’ex Chelsea. Il secondo tempo è una passerella per la formazione di Pioli, con il 4-0 finale che giunge a dieci dal termine firmato Kessie.

Ora di nuovo l’Inter, il 2 marzo e il 20 aprile, nel mezzo però tanto campionato con uno scudetto da contendere – insieme al Napoli – proprio ai nerazzurri.

MILAN-LAZIO 4-0

24′ Leao, 41′ e 46′ Girodu, 79′ Kessie