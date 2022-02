CMIT TV | Colpo Berardi, nessun dubbio: “Ce lo vedrei bene”

Intervenuto alla CMIT TV Daniele Daino ha detto la sua sul campionato e anche sul mercato con il colpo Berardi

Intervenuto alla CMIT TV l’ex calciatore- tra le altre – di Milan e Napoli, Daniele Daino ha parlato a 360 gradi: dalla coppa Italia al mercato di gennaio della Juventus, dalla lotta scudetto ai possibili trasferimenti che riguardano i talenti del Sassuolo con una preferenza per Berardi.

Si parte con Milan-Lazio: “Il tema della partita di ieri è come mai la Lazio ha alti e bassi clamorosi. Può fare prestazioni tecnicamente molto importante ma ieri non c’è stata partita. Il Milan è sceso in campo con entusiasmo, libero mentalmente e con la voglia di divertirsi”

POSTI CHAMPIONS – “Ora il quesito è chi esce fuori tra le prime cinque. La Juve dopo il mercato di gennaio, con l’acquisto Vlahovic – attaccante prima punta più forte del nostro campionato, calciatore totale – e Zakaria – che è il giocatore giusto in quel tipo di centrocampo – è nuovamente la squadra più attrezzata di tutto il campionato come valore. Poi dirti chi esce fuori è difficile: due settimane fa avrei detto il Milan, oggi ti direi l’Atalanta perché così brutta come contro il Cagliari non l’ho mai vista”.

Calciomercato Milan, Daino consiglia: “Berardi ideale”

Daniele Daino si sofferma anche sui talenti del Sassuolo. Da Raspadori a Scamacca, passando per Frattesi, tutti sono al centro delle voci di mercato. Ma l’ex difensore ha una ‘preferenza’: Domenico Berardi.

Queste le sue parole: “Meriterebbero di fare un ulteriore salto di qualità. Scamacca perché mi ricorda molto Icardi ma è più tecnico, prova gol anche da fuori area e ha un tiro micidiale. Attenzione anche a Raspadori che quando si gira fa gol: ha forza nelle gambe, ha venti metri importantissimi. Frattesi sta facendo un ottimo campionato. Poi Berardi: se parliamo di giocatori italiani, insieme a Zaniolo, è attualmente uno dei più grandi talenti della Serie A. Ce lo vedrei molto bene al Milan“.