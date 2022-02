Non solo Vlahovic, la Juventus in estate interverrà ancora sul mercato in attacco e si fa largo l’idea di un acquisto low cost

Il ciclone Vlahovic è pronto a scompaginare i piani futuri della Juventus. L’arrivo a gennaio dell’attaccante serbo ha rappresentato una vera e propria scossa per la squadra di Allegri come si è intravisto in campo nella vittoria contro il Verona.

Proprio l’ex Fiorentina, con l’altro nuovo acquisto Zakaria, ha bagnato il debutto con una rete, ma la sua presenza ha rappresentato una bocca d’ossigeno anche per i compagni di squadra. Dybala, ad esempio, ha potuto mostrare la sua abilità di assist-man e anche Morata ha tratto giovamento dalla presenza del nuovo numero 7 della Juventus. Proprio Dybala e Morata sono i due attaccanti il cui futuro a Torino è tutt’ora in dubbio.

L’argentino, come è noto, è in scadenza a fine giugno e nelle prossime settimane dovrà esserci l’incontro che dovrebbe chiarire il suo destino: prolungare con i bianconeri oppure andare via gratis a fine stagione. Per Morata, invece, il discorso è diverso visto che la Juventus per acquistarlo a titolo definitivo dall’Atletico Madrid dovrebbe spendere trentacinque milioni di euro. Proprio della riconferma dello spagnolo si è tornato a parlare dopo la bella prova contro il Verona.

“Alvaro ha giocato per 6 mesi in un ruolo non suo: non è un attaccante che gioca spalle alla porta” ha detto di lui Allegri dopo il match di domenica. Ma alla Juve conviene spendere una cifra importante per riscattarlo?

Calciomercato Juventus, Morata: riscatto low cost

Nel sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it abbiamo chiesto proprio quale sarebbe la cifra giusta da spendere per acquistare Morata a titolo definitivo. In pochi ritengono che la Juventus faccia bene a versare l’intero importo già pattuito con l’Atletico Madrid (35 milioni): una scelta fatta dal 7% di chi ha risposto al sondaggio. Un altro 10% considera 30 milioni la cifra giusta per l’attaccante spagnolo mentre il 37% riterrebbe appropriato staccare un assegno di 25 milioni di euro.

Il numero maggiore di preferenze va però ad una cifra inferiore ai 20 milioni. E’ questa l’indicazione data dal 44% di chi ha risposto al sondaggio. Insomma, per i tifosi la Juventus dovrebbe riscattare Morata solo in presenza di un prezzo d’occasione.