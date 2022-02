La Juventus si gode Vlahovic e ritrova il miglior Dybala | Ora il rinnovo

Vlahovic regala subito una gioia ai tifosi bianconeri e, forse, anche una Joya alla Juventus: ora Dybala attende il rinnovo

Coppia di campioni, coppa dei campioni. Zona Champions raggiunta subito alla prima uscita della nuova coppia, non quella composta da Vlahovic e Zakaria, entrambi in gol all’esordio, ma quella più attesa dalla tifoseria bianconera: Paulo Dybala e Dusan Vlahovic.

È stato amore a prima vista tra il numero ‘10’ bianconero e il nuovo proprietario della ‘7’: è bastato un lampo, o meglio, è bastato un lancio verso la porta per permettere al centravanti serbo di trovare il primo gol con la Juventus. 10 + 7 fa quarto posto nell’aritmetica bianconera, una buona notizia per i tifosi e per Massimiliano Allegri, che ora sembra avere tutte le carte in regola per centrare ogni obiettivo stagionale. Quello che però deve fare ancor più sorridere è il feeling, naturale e quasi inevitabile, che è esploso tra Dybala e Vlahovic. Nella sua prima esultanza in bianconero il predestinato di Belgrado ha mimato la Dybala-mask, una dedica al nuovo compagno per l’assist illuminante.

Un continuo scambio di carezze che si è protratto anche dopo il fischio finale, spostandosi dal campo ai social: l’argentino ha postato su Instagram una foto dell’abbraccio con il nuovo compagno con i tre punti raccolti nella descrizione e il commento di Vlahovic non si è fatto attendere. La Joya, grazie per l’assist. Questione di feeling, per una coppia da brividi, come quelli con cui Mahmood e Blanco hanno vinto Sanremo, per restare nell’ambito delle coppie di campioni.

In una sola serata sono state spazzate via settimane di polemiche, notizie e contronotizie sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto e da gennaio può serenamente dialogare con altri club per trovare una nuova maglia in vista della prossima stagione, ma la sua priorità resta ancora il rinnovo con la Juventus. A maggior ragione dopo la prima uscita con Vlahovic e tutto quello che abbiamo appena raccontato: “l’uomo non divida ciò che Dio ha congiunto”, questo sembra essere l’appello della tifoseria bianconera dopo il mercato di gennaio. D’altronde siamo arrivati nel mese indicato da Maurizio Arrivabene per i rinnovi di contratto, compreso quello della ‘Joya’: nelle prossime settimane Jorge Antun, agente dell’argentino, è atteso a Torino per tornare a parlare del prolungamento e, ci si auspica, per trovare l’accordo definitivo.

Dybala e Vlahovic hanno tutto per diventare una coppia iconica della Serie A, una coppia di campioni, due giocatori che oltre al talento condividono anche una certa luce negli occhi. Nel 2015, in una lunga intervista ad El Pais, fu proprio Massimiliano Allegri a descrivere Dybala come uno “tremendamente concentrato, che ha uno sguardo da killer”. Quegli stessi occhi con cui Vlahovic ha fatto il suo ingresso nel mondo bianconero, gli occhi di chi vuole prendersi tutto. E, allora, il rinnovo dell’argentino deve essere l’unica strada percorribile per la Juventus.