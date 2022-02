Caos Roma, arriva la sentenza: “Devastante, c’è una spaccatura”

Tiene banco in casa Roma il presunto sfogo dell’allenatore José Mourinho riportato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’

Questa mattina, la Roma giallorossa si è svegliata leggendo sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’ lo sfogo che l’allenatore José Mourinho avrebbe avuto, all’interno dello spogliatoio, nei confronti dei calciatori.

La sconfitta patita sul campo dell’Inter nei quarti di finale della Coppa Italia, decima stagionale includendo il campionato, non è andata giù. Mourinho già pubblicamente aveva avuto modo di valutare in termini non proprio lusinghieri la rosa a disposizione, adesso arrivano queste indiscrezioni dallo spogliatoio capitolino, anche se fonti vicine allo ‘Special One’ hanno seccamente smentito quanto pubblicato.

Di certo, in casa Roma c’è un problema di risultati: fuori, come detto, dalla Coppa Italia, i giallorossi sono attualmente sesti in classifica, in coabitazione con i ‘cugini’ della Lazio di Maurizio Sarri, con la zona Champions League distante sei punti. Ci si aspettava sicuramente di più dopo l’arrivo di Mourinho, ma le cose, in questo momento, non stanno andando per il verso giusto.

Caos alla Roma, attacco a Mourinho: “Operato devastante”

Sulla questione è intervenuto il giornalista Alessandro Vocalelli: “Che succedano cose del genere in uno spogliatoio, non mi sembra cosa nuova e preoccupante – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Preoccupa di più che qualcuno abbia avuto interesse a farlo sapere. Chi fa una cosa del genere, immagino abbia una prospettiva più a lunga scadenza”.

Il decano dei giornalisti capitolini, Franco Melli, punta, invece, il dito direttamente contro José Mourinho: “Continuo a pensare che l’operato di Mourinho sia devastante. Da una parte difende i calciatori, dall’altra li attacca. È un allenatore che non ha conquistato la squadra per intero”. Infine, ecco anche il parere del’ex presidente dell’USSI, Luigi Ferrajolo, sempre dalle medesime frequenze: “La cosa denota un caos complessivo, una mancanza di serietà e professionalità in questa situazione. Non so da chi possa essere venuta fuori, ma quello che è sicuro è che dopo la decima stagionale e la prova di povertà tecnica della squadra, questo fatto dimostra che non c’è unione completa tra tutte le componenti, ma una spaccatura. Ed è anche peggio della sconfitta contro l’Inter“.