Sfogo Mourinho: cosa filtra dopo il retroscena di spogliatoio

Sfogo Mourinho: ecco cosa filtra da Trigoria dopo il retroscena di spogliatoio rivelato dal ‘Corriere dello Sport’

È arrivata un’altra sconfitta in uno scontro diretto, e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per la Roma di José Mourinho. Il quarto posto è lontano e l’obiettivo stagionale dei giallorossi diventa ora la Conference League.

Il clima a Trigoria non è di certo disteso e questa mattina il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato il presunto sfogo di Mourinho contro i suo giocatori: “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete ca*ati sotto! – avrebbe dichiarato il tecnico portoghese – Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!”. Parole inequivocabili, quelle riportate dal quotidiano, ma da Trigoria arrivano secche smentite da fonti vicine a Mourinho. La Roma tornerà in campo domenica contro il Sassuolo di Dionisi ed è subito chiamata al riscatto.