Calciomercato, spunta il retroscena su Scamacca: l’annuncio

Gianluca Scamacca protagonista con la maglia del Sassuolo e del mercato, spunta il retroscena sulla sessione di gennaio

Sconfitto dalla Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, il Sassuolo torna a casa comunque con una prestazione gagliarda da parte dei suoi giovani. Gli emiliani in questa stagione, come al solito, stanno mostrando un gioco interessante e talenti molto ambiti.

Tra questi, Gianluca Scamacca e non solo. Anche Davide Frattesi si è imposto rapidamente alle attenzioni degli operatori di mercato. E ci sono anche altri giocatori nel mirino delle big. Su Scamacca e Frattesi, come raccontato da Calciomercato.it, c’è l’interessamento dell’Inter. Ai nerazzurri ma non solo, si riferiva probabilmente Giovanni Carnevali, ad degli emiliani, che nel prepartita dello Stadium hai microfoni di ‘Mediaset’ ha spiegato: “Abbiamo talenti importanti che ci hanno chiesto già nel mercato invernale e sono arrivate proposte da diverse squadre. Ma abbiamo voluto tenerli, la fortuna è di avere una società che non è obbligata a fare cessioni. Dobbiamo far vedere di avere forza per poter far crescere e valorizzare giocatori di grandi prospettive”.