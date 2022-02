Calciomercato Juventus, sorpasso sull'Inter e colpo gratis

Le grandi manovre in vista del calciomercato estivo sono già iniziate, con Inter e Juventus pronte ad entrare in rotta di collisione

Regine del calciomercato di gennaio dopo aver piazzato i colpi Gosenz, Vlhaovic e Zakaria, Inter e Juventus continuano a programmare le mosse in vista della prossima estate, desiderose di regalare ad Inzaghi e Allegri i rinforzi desiderati per affrontare al meglio la prossima stagione.

Alle prese ormai a mesi con alcuni rinnovi importanti (Cuadrado, Dybala, Brozovic e Perisic su tutti), bianconeri e nerazzurri guardano con estremo interesse ai calciatori in scadenza a giugno anche sul fronte entrate. Sia Cherubini che Marotta stanno monitorando con grande attenzione la situazione di Kessie, per il quale si parla anche di un preaccordo con i nerazzurri. Ma il centrocampista del Milan non è assolutamente l’unico profilo che fa gola alle due società e che potrebbe dar vita ad un acceso derby d’Italia in ottica mercato.

Alle prese con le potenziali partenze di de Vrij e de Ligt, entrambi molto richiesti in Liga e Premier League, i due club hanno messo nel mirino diversi giocatori, condividendo anche l’interesse per alcuni profili molto appetibili.

Calciomercato, la Juve tenta il sorpasso all’Inter per Ginter

Tra questi è possibile annoverare anche Matthias Ginter. Finito nei radar nerazzurri già da diversi mesi, il ventottenne tedesco ha provocato un momentaneo raffreddamento della pista con richieste economiche giudicate al momento eccessive. Una situazione di stallo dalla quale potrebbe trarre giovamento proprio la Juve. Secondo calciomercatoweb.it, infatti, anche il club bianconero si sarebbe iscritto alla corsa per il calciatore, che si libererà a zero dal Borussia Moenchengladbach. Un club, quello tedesco, dal quale Cherubini ha appena pescato Zakaria.

Nelle stesse condizioni contrattuali del suo ex compagno, il centrocampista svizzero ha anticipato il proprio addio, consentendo ai tedeschi di mettere in cassa qualche soldino. Chissà se, oltre ad aiutare la mediana juventina, il venticinquenne possa vestire i panni di consigliere in un’eventuale trattativa tra la Juve e Ginter, consentendo così alla sua nuova squadra di mettere a segno l’operazione sorpasso ai danni dell’Inter. Nonostante la prima scelta in quel reparto resti Bremer, Ausilio non ha assolutamente mollato la presa sul tedesco.