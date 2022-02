Fabio Bergomi, intervenuto alla CMIT TV, ha parlato del possibile arrivo di Franck Kessie all’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

Intervenuto alla CMIT TV, nella quale è ospite fisso, Fabio Bergomi, opinionista legato al mondo Inter, ha parlato di diversi temi nerazzurri a partire dalla possibile titolarità di Sanchez contro il Napoli: “Io farei partire Sanchez, lo caricherei di responsabilità però per 45 minuti e poi via. Dzeko è insostituibile”.

GOSENS – “Ci potrebbe essere la sorpresa Gosens in panchina per il Liverpool all’andata”.

SENSI – “È dura per il clamoroso errore che l’Inter ha commesso su Sensi. Non c’è stata alternativa. Vidal è al capolinea. La cessione in prestito di Sensi è un errore”.

PERISIC – “A me hanno sempre detto che l’Inter non ha nessuna intenzione di pagare tanto Perisic, ma allo stesso modo non hanno intenzione di metterlo alla porta. Il tentativo sarà quello di andare a negoziare e di vedere come con Brozovic. Bisogna vedere poi se hanno altre offerte oppure no”.

Calciomercato Inter, la bomba di Bergomi su Kessie

Fabio Bergomi ha poi parlato del futuro di Franck Kessie, centrocampista del Milan in scadenza di contratto: “I centrocampisti dell’anno prossimo sembrano delineati. Oggi mi è arrivata una soffiata pesantissima da quello che mi disse di Calhanoglu all’Inter. Mi hanno spiegato addirittura nei dettagli quanto guadagnerà Kessie con l’Inter, l’accordo è a un passo. Non ho detto che è fatta, ma c’è un’offerta che è sbalorditiva a livello numerico. Sulle cifre, si parla di un ingaggio da 8-8,5 milioni di euro a stagione”.