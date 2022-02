Calciomercato Juventus, 90 milioni: doppio colpo al Milan

La Juventus è chiamata a rafforzare la difesa: è concorrenza totale al Milan. Ecco cosa sta succedendo

La rivoluzione della Juventus è solo all’inizio. I bianconeri sono stati i veri protagonisti del calciomercato di gennaio. Massimiliano Allegri può ritenere più che soddisfatto per gli acquisti di Dusan Vlahovic e Zakaria, subito decisivi all’esordio contro il Verona.

Durante la finestra invernale la dirigenza della Vecchia Signora è riuscita a privarsi di alcune pedine in esubero, che non erano proprio al centro del progetto del tecnico livornese. Nelle ultime ore di mercato hanno così lasciato Torino Kulusevski, Bentancur, che sono volati a Londra da Antonio Conte e Fabio Paratici, per vestire la maglia del Tottenham, e Ramsey, trasferitosi in Scozia, ai Rangers.

Anche in estate, tra entrate ed uscite, il calciomercato Juventus sarà molto attivo. Tra i calciatori che sono pronti a fare le valigie, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c’è anche de Ligt.

Il difensore olandese, non ha rispetto a pieno le aspettative, non riuscendo ad imporsi come avrebbe dovuto. Il calciatore resta comunque uno degli elementi più apprezzati in giro per l’Europa. Non mancano le squadre interessate a lui, dal Chelsea, passando per il Barcellona. de Ligt può rinnovare ed essere ceduto in estate. Una cessione che servirebbe a far cassa e a finanziare il mercato.

Juventus, concorrenza al Milan: Botman e Romagnoli nel mirino

La Juventus è chiamata a rafforzare il pacchetto arretrato, che deve fare i conti con l’età che avanza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non più giovanissimi. Il solo Gatti, acquistato a gennaio, non può bastare. Occhio dunque ai tanti profili finiti nel mirino, che coserebbero ben un terzo dei soldi che la Juventus vorrebbe per vendere de Ligt.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, per l’olandese i bianconeri si accontenterebbero, si fa per dire, di 90 milioni di euro. Caccia dunque al rinforzo: nel mirino secondo la versione online del giornale, ci sarebbero Bremer, Botman, Rudiger e Romagnoli. E’ evidente che la Juventus è pronta ad entrare in sfida con il Milan: oltre al capitano, in scadenza di contratto, come il tedesco, sia l’olandese che in parte anche il brasiliano sono da tempo nel mirino dei rossoneri. Soprattutto Botman appare il prescelto per rafforzare la difesa e oggi, come raccontato, è in programma un incontro tra il suo entourage e la dirigenza rossonera. Un pranzo per avvicinarsi ancor di più.