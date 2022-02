Calciomercato Milan, sono già in città | Incontro lampo e accordo

Gli agenti di un obiettivo del Milan sono presenti questa sera a San Siro per assistere al match con la Lazio: domani in programma l’incontro

È un Milan assolutamente sbalorditivo quello sceso in campo stasera contro la Lazio. Il match, valido per il secondo quarto di finale di Coppa Italia, ha visto i rossoneri dominare letteralmente gli ospiti biancocelesti per quasi tutta la partita. Tra i protagonisti assoluti della gara Olivier Giroud, autore di un’altra doppietta come nel derby con l’Inter.

E sarà proprio l’Inter la sfidante del ‘Diavolo’ in semifinale, con un’altra stracittadina che si pre annuncia a dir poco infuocata. Pioli, però, non avrà a disposizione nella gara di andata Tonali, che era diffidato ed è stato ammonito nel primo tempo. Dal campo e la Coppa Italia in un batter d’occhio si passa al calciomercato. C’è una novità rilevante riguardo all’obiettivo Botman per la retroguardia in vista della prossima estate. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la dirigenza sta lavorando senza sosta per raggiungere il prima possibile un accordo col Lille.

Milan, agenti Botman a San Siro: incontro domani

La trattativa avanza, come dimostra la presenza dell’entourage del difensore olandese a San Siro questa sera. A testimoniarlo un’Instagram Stories pubblicata dalla Muy Manero, l’agenzia che cura gli interessi del Millennial. Inutile dire come non si tratti affatto di un caso: ci sono conferme su un incontro in programma nella giornata di domani a pranzo. Non sarà decisivo, ma avverrà una chiacchierata che certificherà gli ottimi rapporti. Comunque un’intesa di massima con l’entourage di Botman – come vi ha già raccontato CM.IT – e il giocatore già c’è. Il Milan preme per regalare il nuovo difensore a Pioli a partire da luglio.